Fallece Antonio Landeta, presidente de la Junta General del Principado de Asturias entre 1987 y 1991

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de la Junta General del Principado de Asturias entre 1987 y 1991, Antonio Landeta, ha fallecido este sábado a los 89 años, según han confirmado fuentes del PP.

Antonio Landeta y Álvarez-Valdés (La Coruña, 30 de noviembre de 1936) fue presidente del parlamento asturiano entre el 8 de julio de 1987 y el 21 de junio de 1991.

Abogado tras licenciarse en la Universidad de Oviedo, Landeta tuvo una destacada carrera política. Estuvo en Alianza Popular desde 1977. Posteriormente pasaría al Partido Popular, formación por la que fue diputado regional y nacional. En la eunión de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo del PP de Asturias se ha guardado un minuto de silencio.