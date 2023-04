La familia de Primo de Rivera espera que consiga el descanso "tantas veces interrumpido" con su inhumación en San Isidro

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los familiares del fundador de Falange, José Antonio Primo dan por cumplida su intención de "dignificar" su figura con la exhumación de sus restos mortales del Valle de los Caídos y su reubicación en el cementerio de San Isidro, en Madrid.

"Con esto damos por cumplida nuestra voluntad de dignificar la figura de nuestro tío abuelo y conseguir el descanso eterno tantas veces interrumpido", han señalado en un comunicado.

Este es el quinto entierro del político, que fue fusilado por el bando republicano en noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante y enterrado en una fosa común. Dos años después sus restos mortales se colocaron en un nicho, en el mismo lugar. Una vez finalizada la guerra civil, en 1939, fue exhumado de nuevo y llevado desde Alicante hasta El Escorial.

Su ataúd fue acarreado a pie por falangistas durante 10 días, pasó por Aranjuez, recorrió la Gran Vía de Madrid y entró en el monasterio de El Escorial el 30 de noviembre de 1939. Allí fue recibido por Franco y enterrado junto al altar mayor de la basílica.

Años después, en noviembre de 1959, cambió otra vez de ubicación, el día antes de que se inaugurase el Valle de los Caídos, y quedó enterrado en un lugar de honor en la basílica de Cuelgamuros.

Ahora ha vuelto a ser inhumado en la sacramental de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel, después de un acuerdo entre la familia y el Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado mes de octubre.

También han agradecido la comprensión de muchos españoles que "quieren y admiran" a José Antonio y que "de forma serena" han entendido que la decisión de la familia tenía el único fin de dignificar su figura.

Finalmente han dado las gracias por el respeto a su "silencio" durante estos meses y han anunciado que así seguirá siendo en el futuro porque consideran que es la mejor manera de respetarle y honrarle. "Su ejemplo de amor a España es el mejor testimonio", señalan en el comunicado firmado por las familias Primo de Rivera Oriol, Sainz de Vicuña Primo de Rivera, Diez Peche, Peche Marín-Lázaro, Peche Moreno y Anós Peche.

CRÍTICAS DE FALANGISTAS A LA FAMILIA

Este lunes, cerca de un centenar de falangistas se han concentrado en la entrada del cementerio esperando la llegada de los restos de Primo de Rivera desde Cuelgamuros y han criticado a la familia por no haber "luchado lo suficiente" por evitar esta situación.

Jesús Muñoz, convocante del "acto informal" ha criticado el "silencio" de la familia Primo de Rivera y que no haya dado una batalla jurídica y en los medios de comunicación para defender a su familiar, poniendo como ejemplo que los familiares del dictador Francisco Franco sí "dieron la batalla" para que no fuera exhumado del Valle de los Caídos.

"La familia obviamente no está contenta con la exhumación (...) pero no han luchado como deberían luchar por mantener el derecho de un muerto a reposar" ha esgrimido, cargando contra los Primo de Rivera por no evitar que hoy tenga lugar el quinto entierro del político falangista. "Podía haber dado una batalla que no ha dado", ha sentenciado, refiriéndose a llevar el asunto de la exhumación ante la Justicia.