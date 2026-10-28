Familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados reciben atención en Atocha

Archivo - Oficina de Iryo en la Estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes implicados en el choque ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido al menos 30 personas, reciben atención en la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.

Renfe ha habilitado dos salas en la estación, una para familiares informados y otra para no informados, tal y como ha explicado un trajador de Renfe a Europa Press. Decenas de trabajadores con chalecos amarillos se encargan de atender e informar a los afectados que se acercan hasta allí.

En torno a las 11:00 horas, dos responsables de Recursos Humanos de una empresa se acercaban al mostrador de Renfe para solicitar información sobre un trabajador que viajaba en el AVE siniestrado y sobre el que no tenían noticias.

Según han explicado a Europa Press, su compañero viajaba a Sevilla por motivo de trabajo y aunque han intentado ponerse en contacto con él, a esa hora todavía no habían conseguido localizarlo.

"Llevamos toda la mañana llamando, nos han atendido en el teléfono de víctimas, hemos dado todos los datos y estamos esperando. Nos han dicho que en cuanto tuvieran información nos llamarían", han explicado, antes de que se habilitaran las salas para afectados.