La Federación de Fútbol fleta un avión para evacuar a deportistas y otros españoles desde Arabia Saudí

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fletado un avión con el que se dispone a evacuar desde Arabia Saudí a españoles, fundamentalmente vinculados con el mundo del deporte, que se han visto afectados por la escalada militar en Oriente Próximo como resultado del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní bombardeando buena parte de los países de la región.

La información, adelantada en redes sociales por la Embajada española en Arabia Saudí, ha sido confirmada por fuentes de la RFEF a Europa Press.

En concreto, se trata de un vuelo charter con "plazas limitadas" tanto para residentes como para españoles de paso que se encuentran en Arabia Saudí, "dirigido fundamentalmente a personas que trabajan en el sector del deporte", ha explicado la Embajada, puntualizando que "se dará preferencia a personas en situación de vulnerabilidad".

Está previsto que el avión parta de Riad a las 13:45 horas de este martes con destino Madrid, tras hacer escala en Hurghada (Egipto). Desde la Embajada se ha invitado a los interesados en poder subirse a este vuelo a que se pongan en contacto con la RFEF mediante el correo electrónico internacional@rfef.es.

En otro comunicado dirigido a los españoles que actualmente se encuentran en el reino, la Embajada ha indicado que "el espacio aéreo saudí permanece abierto y los principales aeropuertos del país, siguen operativos, aunque se producen cierres temporales por razones de seguridad que pueden implicar cancelaciones o retrasos".

Asimismo, también ha precisado que "las fronteras terrestres con Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos también están abiertas" y ha recordado que para entrar en el país hace falta estar en posesión de un visado, que se puede obtener a la llegada a la frontera.