Feijóo aconseja evitar otro decreto ómnibus con la crisis de Irán y Sánchez le insta a desmarcarse de Trump

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsejado este miércoles al jefe del Ejecutivo que no utilice el conflicto de Irán para aprobar otro decreto ómnibus y le ha emplazado a "copiar" al PP en las medias para mitigar los efectos de la subida de los combustibles. En su réplica, Pedro Sánchez, le ha echado en cara que ya esté "poniéndose la venda antes de la herida" y le ha emplazado a aclarar "si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán".

A dos días de que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, Feijóo ha acusado a Sánchez en el Pleno del Congreso de "aprovecharse" del conflicto y le ha avisado que cada día que el Ejecutivo "recauda más", los españoles "tienen menos".

Dicho esto, Feijóo ha pedido a Sánchez que deje de "exprimir" a los españoles. "Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el PP: Baje el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional", y deje de exprimir a los españoles", le ha demandado.

SÁNCHEZ PIDE AL PP QUE "RECTIFIQUE"

En su réplica en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, Sánchez ha afirmado que su Ejecutivo "sí asume sus responsabilidades" pero el PP "ya está poniéndose la venda antes de la herida".

"Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno", ha recriminado Sánchez al líder del PP.

Además, Sánchez ha acusado a Feijóo de no aclarar "si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán". "No puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los que provocan ese incendio", le ha espetado, para pedir al PP que "rectifique".

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