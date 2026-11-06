Feijóo acudirá a 'El Hormiguero' el día 11 de noviembre y el PP no cierra la puerta a que asista a 'La Revuelta'

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo miércoles 11 de noviembre a 'El Hormiguero' que presenta Pablo Motos en Antena 3, según han confirmado fuentes de la dirección del partido, que no cierran la puerta a que su candidato pueda acudir a 'La Revuelta' en TVE.

En el equipo de Feijóo han reconocido que aún no hay una decisión tomada sobre si el líder del PP podría participar en el programa de Broncano, algo que sí hará el presidente de Vox, Santiago Abascal, el próximo lunes 9 de noviembre.

El dirigente de Vox, muy crítico con TVE y su gestión, recalará en 'La Revuelta' semanas después de que lo hiciera el presidente, Pedro Sánchez, y los candidatos de Podemos y ERC, Irene Montero y Gabriel Rufián, respectivamente. Broncano ha invitado a su programa a los candidatos nacionales.

Por lo pronto, el PP sí que ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo acudirá el próximo miércoles a 'El Hormiguero', donde ya estuvo en la campaña de las generales del 2023. Ese programa se emitirá el día 11, la víspera de que arranque oficialmente la campaña para las generales. Los 'populares' han elegido Badalona (Barcelona) para ese primer mitin de campaña.

TAMBIÉN ESTARÁ CON EL 'YOUTUBER' JORDI WILD

Además, el presidente del PP concederá una entrevista al 'youtuber' Jordi Wild, una propuesta que también han aceptado el presidente del Gobierno, el líder de Vox y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

La propuesta de Jordi Wild incluía una condición: "o acudían todos o no participaba ninguno". Al final todos han aceptado la invitación y está previsto que esas entrevistas se emitan el día 13 de noviembre.