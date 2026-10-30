Feijóo acusa a Sánchez de abandonar la "cultura de seguridad" y avisa: Su responsabilidad se dirimirá el 29N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de abandonar la "cultura de seguridad" como, a su juicio, evidencian los dos grandes accidentes ferroviarios en menos de un año. Dicho esto, ha avisado que su responsabilidad política se dirimirá en las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Se ha gestionado mal. Se ha gestionado mal de forma continuada y el Gobierno ha abandonado la cultura de la seguridad", ha declarado Feijóo tras reunirse este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.

En este sentido, el jefe de la oposición ha indicado que España merece que se asuman responsabilidades políticas. A su entender, la responsabilidad jurídica se tiene que depurar en los tribunales mientras que las responsabilidades políticas "se dirimirán en las urnas" que "se abrirán en un mes".

Feijóo ha hecho hincapié en "la situación crítica del sistema ferroviario" de España y de "falta de conservación sin precedentes". "Acredita que el fallo sistémico de estos últimos años ya no es un comentario o un indicio sino un diagnóstico cierto", ha manifestado.

Tras asegurar que "han fallado todas las capas de seguridad", ha recriminado que el Gobierno responsabilice a un operario de lo sucedido, "un cortafuegos" que, a su juicio, no tiene ningún valor después de no haber tomado "decisiones adecuadas" estos años.

Feijóo ha afirmado que "la seguridad no se proclama sino que se acredita" y ha defendido contar con personas con "rigor, experiencia y conocimiento" en esos puestos técnicos, algo que, según ha dicho, hará si llega a Moncloa. Además ha anunciado una serie de medidas como reforzar la seguridad en el organigrama de Renfe y Adif.

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