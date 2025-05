Feijóo acusa a Sánchez de buscar "vetar la fusión" de BBVA y Sabadell con la "medida populista" de la consulta pública

Se reafirma en que el PP votará 'no' al decreto antiaranceles después de que el Gobierno no modifique "ni un ápice" el texto

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "disparate jurídico y político" que el Gobierno abra una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell y ha alertado de que no tiene "ningún tipo de seguridad" porque "cualquier ciudadano podrá votar las veces que considere oportuno". A su entender, lo que pretende el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con esta "medida populista" es "vetar la fusión".

"El Gobierno está preconstituyendo prueba para vetar la fusión", ha afirmado Feijóo, para recordar a Pedro Sánchez que gobernar "es indelegable" y que si el Ejecutivo considera que esta operación afecta al "interés general de forma negativa" debe "decirlo" y "motivarlo".

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha echado en cara a Sánchez que no haya realizado consultas sobre lo que opina la gente sobre otros asuntos, como la amnistía cuando "no la llevaba en su programa" o "la compra de dos mil millones de euros de acciones de Telefónica".

También ha criticado que "ni siquiera deja votar" en el Parlamento "el plan de rearme de más de 10.000 millones". "Es decir, los diputados que representamos a los ciudadanos no podemos votar y hace una consulta sin ningún tipo de seguridad, en la que cualquier ciudadano podrá votar las veces que considera oportuno. Incluso habrá ciudadanos que se inventen su documento de nacional identidad sobre la fusión de dos bancos", ha advertido.

En cuanto a si el PP estaría en contra de esa operación y si la considera lesiva para el interés nacional, Feijóo ha asegurado que a él le gusta la "competencia bancaria" y ha añadido que en España "se han hecho muchas fusiones por la quiebra de las cajas y por la mala gestión del Banco de España de la época" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, hoy tienen "una banca muy sólida" y "muy solvente".

SOSPECHA QUE ESTÁ DEMORANDO UNA DECISIÓN YA TOMADA

Dicho esto, ha indicado que en esa operación desde el punto de vista técnico quien tiene la competencia es la Comisión Nacional del Mercado a la Competencia (CNMC) y ha recalcado que "desde el punto de vista político" es el Gobierno el que "tiene la última palabra para acreditar si afecta o no al interés general". "¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues otra medida populista, y es hacer una consulta para ver qué opina la gente sobre la fusión de dos empresas", ha manifestado, para alertar el "precedente

El presidente del PP ha destacado que la CNMC "ya se ha expresado con un dictamen" y, por lo tanto, "ahora le toca al Gobierno". A su juicio, "está demorando una decisión" que, a su entender, "todos sospechan" que "ya está tomada".

Al ser preguntado si cree que habría que vetar esa operación, Feijóo ha asegurado que él no dispone de toda la información y desconoce si "esto va a conllevar o no cierres de entidades financieras" ni "cómo va a impactar en la plantilla".

"UN DISPARATE JURÍDICO Y POLÍTICO"

Sin embargo, ha explicado que, "de acuerdo con la CNMC, si se cumplen unos requisitos, no quedaría afectada la competencia" y ha añadido que la ley le da "la última palabra al Gobierno por razones de interés general". Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno "está preconstituyendo prueba para vetar la fusión".

"Si afecta el interés general de forma negativa, dígalo y motívelo. Ahora, esto de hacer una consulta cuando la CNMC ha acreditado que la competencia queda blindada, pues, en fin, es una medida populista impropia", ha abundado.

Feijóo ha alertado del "precedente y el antecedente" que crea este "disparate jurídico y político" ante otras operaciones y lo ha achacado al "populismo económico" de Sánchez. "Lamentablemente, no hay mucha diferencia entre las propuestas de Podemos y las propuestas de Pedro Sánchez. Al contrario, cuando les interesa, utilizan las de Podemos y cuando no, descalifican a Podemos", ha dicho, para añadir que "la seguridad jurídica en España hace mucho tiempo que se ha debilitado".

Al ser preguntado si el PP ha hablado con el Ejecutivo sobre esa OPA de BBVA al Sabadell, Feijóo lo ha negado. "El Gobierno no habla con nosotros de nada", ha dicho, para quejarse que Pedro Sánchez ni siquiera le ha dado "acuse de recibo" de las propuestas que le ha enviado a Moncloa estos tres últimos años.

ARANCELES: NO SOLO LAS NUCLEARES, TAMBIÉN ALIVIOS FISCALES

Por otra parte, Feijóo ha replicado al jefe del Ejecutivo que no es cierto que la única condición que ha puesto el PP para poder apoyar el decreto antiaranceles que se vota este jueves en el Congreso sea la ampliación de la vida útil de la centrales nucleares.

Feijóo se ha reafirmado en que el Grupo Popular votará "no" a ese decreto porque llevan "más de 30 días intentando negociar con el gobierno" y le ha trasladado que "no lo va a modificar ni un ápice" y debe "apoyarlo en sus justos términos".

"Nosotros le hemos propuesto que haya un alivio fiscal de cotizaciones de la seguridad social y otros impuestos a esas empresas que se puedan ver menoscabadas en su facturación por los aranceles norteamericanos, mientras no encuentran otros espacios y otros lugares donde vender sus productos", ha recalcado.

Feijóo se ha quejado que sobre estos asuntos no le hayan aceptado "ni una" propuesta. "No parece razonable que después de 30 días de negociaciones no se haya aceptado ni una sola propuesta del PP y ahora resulta que el que no quiere negociar es el PP", ha criticado.