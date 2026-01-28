Feijóo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la regularización masiva de migrantes e ir contra la política europea

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España - Ramón Comet - Europa Press

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que la regularización "masiva" de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno, cuya estimación "supera las 800.000 personas", va contra la política migratoria europea. Además, ha señalado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "no tiene derecho" a "incrementar el censo" de españoles.

En un mitin en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo ha alertado de que esa medida va a suponer un "efecto llamada". "El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso", ha manifestado, para añadir que se trata de "una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir" en España.

Además, ha indicado que esa decisión es "doblemente irresponsable" porque el Gobierno ya está otorgando, a través de la llamada Ley de Nietos, la nacionalidad a "dos millones de personas" y "la incorporación en el censo" de España.

"NO TIENE DERECHO A INCREMENTAR EL CENSO"

Y ahora, ha proseguido el líder del PP, de forma "simultánea" pretende incorporar a "más de 850.000 personas que están de forma irregular" en el país a través de una regularización "masiva" de migrantes.

Según Feijóo, esa decisión "va contra la política europea pactada entre los Estados miembros". "Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas", ha enfatizado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))