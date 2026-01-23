Feijóo afirma que la sentencia de Angrois confirma el "fallo humano", pero no es equiparable a lo ocurrido en Adamuz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que la sentencia de la Audiencia de A Coruña que avala la condena del maquinista del tren en la causa del accidente de Angrois en 2013 "concuerda con el sentido común" y confirma el "fallo humano", pero a su juicio la tragedia ocurrida hace unos días en Adamuz es diferente a aquel siniestro.

En una rueda de prensa, el entonces presidente de la Xunta de Galicia ha indicado que siempre mantuvo que, cuando existe un límite de velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora y la curva se toma a más de 190 kilómetros por hora, "es evidente que hubo un fallo humano", que ha calificado como "absolutamente relevante" y "determinante" en el descarrilamiento del tren, que dejo 80 muertos y 144 heridos.

En cambio, en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), el dirigente popular ha subrayado que, por lo que se conoce, los maquinistas de los trenes accidentados incumplían los límites de velocidad en otros siniestros.

En Angrois (La Coruña), ha añadido, "se estaba absolutamente excediendo los límites de velocidad", por lo que, según insiste Feijóo, sentencia se ajusta a "lo que él vio, estudio y le informaron todos aquellos meses del año 2013".