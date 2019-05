Feijóo alerta de que el PSOE "todavía no comenzó a gobernar" y ya se ve "el retroceso de la economía"

Publicado 11/05/2019 22:25:27 CET

En un mitin en Barbadás, el presidente del PPdeG pide que el voto se quede en su partido, "la casa común del centro y de los reformistas"

BARBADÁS (OURENSE), 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este sábado de que aunque el PSOE "todavía no comenzó a gobernar", ya se están viendo "los efectos de que el señor (Pedro) Sánchez se encuentre al frente del Gobierno", entre ellos "el retroceso de la economía y la destrucción de empleo".

Así lo ha aseverado el presidente autonómico en un mitin en Barbadás (Ourense) en el que ha arropado a la candidata popular a la Alcaldía, María Consuelo Vispo, y en el que también ha participado el presidente del PP de Ourense provincia, Manuel Baltar.

De este modo, el líder gallego ha calificado al PP como una formación que "vela por los intereses de todos aquellos que no quieren que las mareas de Podemos, los socialistas o los nacionalistas les vuelvan a gobernar". Para ello, ha pedido que el voto se quede "en la casa común del centro y de los reformistas, que es el Partido Popular".

Además, Feijóo ha recriminado al secretario general del PSOE que no vaya a decir con quién pactará hasta después de las municipales. No obstante, el presidente autonómico ha dicho tenerlo muy claro: "Sánchez pactará con la formación de Pablo Iglesias, el independentismo catalán, Bildu y los nacionalista de cualquier condición".

Asimismo, ha expresado "la preocupación" con la que se encontraron los populares el día después de las elecciones generales. "Es una pena que los socialistas esperasen al día siguiente de cerrar las urnas para explicarnos que van a subir el impuesto del diésel, el impuesto de la renta y los impuestos de las empresas".

"LO QUE PASÓ FUE QUE DIVIDIMOS EL VOTO"

El presidente del PP de Galicia también ha pedido disculpas a todos los votantes que el día 28 de abril "se vieron sumidos en unas enormes dudas sobre su futuro". "Lo que pasó fue que dividimos el voto y si no lo unimos de nuevo en el Partido Popular, un partido en el cabe todo el voto de centro reformista y galleguista de España y de Galicia, van a mandar los independentistas catalanes en Ourense, en Galicia y en España", ha resaltado.

Asimismo, Feijóo ha aludido al "28 por ciento de apoyo que consiguió el PSOE" el pasado 28 de abril, para añadir que fue "el mismo apoyo que obtuvo Rubalcaba cuando Rajoy ganó con mayoría absoluta". "En ese momento Rubalcaba automáticamente dimitió, mientras que Pedro Sánchez es considerado el gran ganador por nuestro fallo de dividir el voto en tres", ha reflexionado.

Igual que había hecho este mismo sábado en Vimianzo (A Coruña), el también presidente de la Xunta ha pedido un minuto de silencio al inicio de su intervención por el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba. Por la misma línea han ido las palabras iniciales de la candidata del PP a la Alcaldía de Barbadás: "Gracias por su aportación a esta casa común que es España y para su familia el más sentido pésame".

EL VOTO AL PP "DOBLEMENTE ÚTIL"

Ahora que ya no pueden "salvar" al Gobierno central, los populares han centrado sus esfuerzos en "salvar a los gobiernos locales y de la Diputación". Por este mismo motivo, el presidente provincial del PP ha aludido a que "el voto al PP en todos y cada uno de los 92 ayuntamientos de la provincia es un voto doblemente útil e inteligente, porque permite escoger al alcalde Popular y al presidente de la Diputación".

Manuel Baltar ha hecho un llamamiento "al 25 por ciento de las personas de Barbadás que no acudieron a las urnas el pasado 28 de abril". También ha apelado a hablar "con aquellos que apostaron por otras formaciones cuyo voto es totalmente inútil, al no lograr representación en Ourense".

Asimismo, el presidente provincial ha destacada como la gran virtud de los populares el hecho de que "no insultan, no descalifican y no le gritan a nadie", sino que basan su mensaje en "construir en positivo". "No somos el partido del odio ni del boicot, somos el partido para alcanzar cuanto antes el mayor progreso para nuestra tierra y Ayuntamiento", ha concluído.

"RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO" EN BARBADÁS

La primera en intervenir ha sido la candidata del PP a la Alcaldía del municipio, María Consuelo Vispo, que se ha comprometido a "recuperar el tiempo perdido fruto del desgobierno que ha sufrido Barbadás durante los últimos cuatro años" de mandato del socialista Xosé Carlos Valcárcel.

Para ello, entre las medidas incluidas en el programa electoral ha destacado la puesta a disposición de los vecinos de Barbadás de un microbús "adaptado" que facilitará la accesibilidad a los centros públicos del municipio. A su vez, ha destacado que pronto podrán disfrutar de unas nuevas y amplias piscinas municipales en Valenzá, que dispondrán de una zona verde inclusiva.

Por último, ha señalado que los populares serán capaces de conseguir el "tan prometido" Instituto de Educación Secundaria (IES) y, además, se tomarán "en serio" el desempleo de los vecinos y vecinas.