Feijóo anima a colaborar con la Justicia a los que tienen abierto un proceso penal para tener rebaja de pena como Aldama

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la rebaja de pena al empresario Víctor de Aldama en el 'caso mascarillas' tiene "toda la coherencia" de acuerdo con el Código Penal tras su colaboración con la Justicia y ha animado a aquellas personas que están inmersas en un sumario penal a "decir la verdad" ante los tribunales y poder "beneficiarse" de una rebaja de pena.

En concreto, el Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 4 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. A este último le libran de entrar en la cárcel por colaborar.

Así, a Aldama le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", aunque lo condiciona a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades, según la sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pedía siete años de prisión para Aldama mientras que las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban cinco para el empresario.

"RESPETAMOS LA INTEGRIDAD DE LA SENTENCIA"

Al ser preguntado si cree que hay personas que pueden tomar nota al ver cómo Aldama no entra en la cárcel por colaborar con la Justicia, Feijóo ha señalado en primer lugar que el PP respeta "la integridad de la sentencia en su totalidad" y, por tanto, no hace "diferencias entre unas penas y otras penas".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha admitido que "la acusación particular del Partido Popular, que coordina el resto de acusaciones particulares, sí pidió una rebaja en la pena" para Víctor de Aldama porque "de acuerdo con el Código Penal aquel que colabora con la justicia" le corresponde "una disminución de la pena efectiva por los delitos cometidos".

"Parece que el Tribunal Supremo ha apreciado en todo o en parte la propuesta de las acusaciones populares. En nuestra opinión, tiene toda la coherencia de acuerdo con el Código Penal, con nuestra legislación y con las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo", ha explicado.

"SE ALEGRA" DE QUE LOS ABOGADOS DEL PP PLANTEARAN ESA DISMINUCIÓN

En este sentido, el jefe de la oposición ha subrayado que están aplicando la propia doctrina que emana del Código Penal vigente y "al que tienen que someterse todos los tribunales y juzgados en nuestro país".

"Por tanto, me alegro de que nuestra defensa y que nuestros abogados hayan acertado y que hayan planteado esta cuestión que, insisto, forma parte de la doctrina y del Código Penal", ha abundado.

En cuanto a si hay personas que pueden colaborar o no con la justicia, Feijóo ha asegurado que "toda la gente que está inmersa en un sumario penal sabe que si colabora tiene posibilidades de una rebaja efectiva de la pena". "Si eso lo van a llevar o no a cabo distintas personas que están afectadas por los 14 casos adicionales lo veremos", ha apostillado.

Eso sí, el líder del PP ha dicho que si él fuese abogado le diría a su cliente "decir la verdad" y "beneficiarse de decir la verdad". A su entender, le propondría que "reflexionase" sobre la posibilidad de ver rebajada su pena "diciendo la verdad al tribunal". "Pero como es natural yo no formo parte de las estrategias de defensa de ninguno de los acusados", ha finalizado.