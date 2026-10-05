Feijóo apela al cambio para una "reconstrucción nacional" y cree que Sánchez merece "el mayor de los castigos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes al cambio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo", ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".

En una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas, Feijóo ha indicado que el próximo día 29 se elige entre "decadencia o cambio", entre "mentira o cambio", "incompetencia o cambio" y entre "corrupción o cambio".

Feijóo considera que la convocatoria del día 29 responde al "miedo" ante lo que queda por saber de la "maraña" de casos de corrupción que afectan al PSOE y ha añadido que ahora pretende "esparcir ese miedo entre la población".

El líder del PP mantendrá su agenda y asistirá al mediodía al XXIX Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Madrid. Desde 'Génova' han reprochado al jefe del Ejecutivo que haya cancelado su asistencia a este foro y han recalcado que "hasta en estas cosas somos diferentes".

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