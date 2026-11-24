El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este martes a "concentrar" el voto para tener un Gobierno "fuerte" en España y que se produzca "el cambio" en las elecciones generales del 29 de noviembre, sin entrar al choque con el presidente de Vox, Santiago Abascal, por las llamadas de cargos del PP al voto útil.

"Yo tengo muy claro que España necesita concentrar un voto para tener un Gobierno fuerte y concentrar un voto para producir un cambio. A partir de ahí, todos aquellos que quieran un cambio sabrán a quién quieren votar", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, denunciando las apelaciones al voto útil de dirigentes del PP y alertando de que no se pueden repetir las equivocaciones del 2023, Feijóo ha señalado que él no va a entrar "en ningún tipo de planteamiento con otros partidos".

Feijóo ha insistido en que hay que "concentrar" el voto --sin aclarar si hay que concentrarlo en el PP o en el bloque de centroderecha--, si bien ha defendido que es necesario tener un Gobierno "muy sólido", "preparado", con "experiencia" y que tenga "conocimiento previo en la gestión de las cosas cosas públicas" porque tiene "bastante tarea por delante", como presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en primavera.

"ESTAMOS VIENDO LA META PERO TODAVÍA HAY MUCHAS VUELTAS PARA LLEGAR"

El líder del PP ha señalado que hay que seguir trabajando en esta recta final de campaña para convencer a más ciudadanos, ya que están "los que dudan de ir a votar o no" y hay "otro colectivo importante que son los indecisos, los que no tienen claro a quién van a votar". "La campaña no ha finalizado en ningún caso. Estamos viendo la meta, pero todavía hay muchas vueltas para llegar a la meta", ha apostillado.

Tras apelar a la "prudencia" e insistir en que hay que seguir hablando con los vecinos y pidiendo el voto, se ha dirigido a los electores socialistas descontentos con Sánchez. Así, ha pedido el "voto prestado de los socialistas que no quieren este sanchismo amoral" con el objetivo de "provocar un cambio político en España y un Gobierno fuerte". Ese es nuestro objetivo hasta el minuto 90 del partido", ha señalado.