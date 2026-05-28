Feijóo aplaude que María San Gil, un "referente moral", vuelva a 'Génova' por un documental sobre Gregorio Ordóñez

Archivo - La expresidenta del PP vasco María San Gil durante la presentación del documental con motivo del 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, en la Real Casa de Correos, a 21 de enero de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido este jueves que María San Gil, expresidenta del Partido Popular en el País Vasco, vuelva a la sede nacional de la formación para presentar el documental sobre Gregorio Ordóñez 'Esta es una historia real'. Tras denunciar que los "herederos de sus asesinos" forman parte de la "dirección política del Estado", ha alertado de los intentos de poner "olvido y silencio" sobre lo ocurrido en el País Vasco durante décadas.

Feijóo ha señalado que este documental, que ha calificado de "necesario", quiere recuperar la voz y la vida del concejal del PP asesinado por ETA hace 31 años, un político que, según ha dicho, representaba "la esperanza del Euskadi que pudo ser".

El líder del PP ha celebrado la presencia en la sede del PP de San Gil --que acompañaba a Gregorio Ordóñez cuando lo asesinaron en un restaurante de San Sebastián en 1995-- y ha puesto en valor el testimonio y el compromiso de la expresidenta del PP vasco en la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo.

Además, ha reivindicado su trayectoria como una de las voces que "nunca se callaron" frente al terrorismo y como "referente moral", al tiempo que ha ensalzado la labor del cineasta Iñaki Arteta por "dar voz a quienes no la tenían" y por mantener viva la memoria de las víctimas de ETA. A su entender, esta cinta es "un paso más" en la reconstrucción de la memoria del terror.

ENCONTRONAZO DE SAN GIL Y RAJOY EN 2008

Fuentes del PP han recalcado a Europa Press que el regreso de San Gil a la sede 'popular' está lleno de "simbolismo" y tiene "bastante relevancia". La política vasca mantuvo un encontronazo con el PP de Mariano Rajoy en mayo de 2008 ante el Congreso que la formación celebró en Valencia. Entonces, abandonó la redacción de la ponencia política en ese cónclave alegando "diferencias de criterio fundamentales".

En julio de 2018, ante el congreso extraordinario que celebró el PP tras la moción de censura contra Rajoy, Pablo Casado recuperó a San Gil para un acto de su campaña y la definió como una "referencia imprescindible para España" que representa "la llama de la libertad" y la "esencia" de los principios y valores del partido.

"En mi proyecto, será lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera", exclamó Casado en aquel momento. Sin embargo, y aunque entonces se especuló con la posibilidad de que San Gil pudiera formar parte de las listas del PP para las generales de 2019, no volvió a la primera línea política.

FEIJÓO PIDE RECORDAR LA FIGURA DE GREGORIO ORDÓÑEZ

En su intervención --a puerta cerrada y difundida después por el PP a través de un comunicado--, Feijóo ha reivindicado la figura de Gregorio Ordóñez como símbolo de "claridad moral y autenticidad" frente al terrorismo de ETA y ha alertado de los intentos de "imponer el olvido y el silencio" sobre lo ocurrido en el País Vasco durante décadas.

Así, ha advertido de que existe una estrategia para que las nuevas generaciones "vivan en un mundo en el que el nombre de Gregorio Ordóñez no signifique nada" y ha defendido que su memoria seguirá teniendo "un enorme significado" para los demócratas españoles.

Además, ha indicado que "los herederos de sus asesinos" forman hoy parte de "la dirección política del Estado" y ha lamentado que se intente construir un "relato sesgado, mutilado y en sordina" sobre la historia del terrorismo en España.

Según Feijóo, la muerte de Gregorio Ordóñez abrió "la época de la socialización del sufrimiento", en la que "toda la sociedad vasca y española se convirtió en objetivo del terror". Ha añadido que se trata de una etapa que "nunca deben olvidar".

Tras rechazar que se pretenda presentar a los terroristas como "hombres de paz", el líder del PP ha acusado a algunos sectores de intentar "torcer la verdad y prostituir la memoria" de las víctimas "por poder, por ideología o sencillamente por dinero". Finalmente, ha trasladado el respaldo del Partido Popular a las víctimas del terrorismo y a quienes mantienen "encendida la llama del recuerdo".

Antes del discurso de Feijóo, se ha producido un coloquio moderado por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el que han participado San Gil, que es directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS; la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar; y el director de cine y guionista español Iñaki Arteta.