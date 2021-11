Feijóo asegura que Ayuso y Almeida son la opción "más potente" para Madrid "con mucha diferencia" y "ruido aparte"

Ve "razonable" que se modifique el semáforo de riesgo COVID

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la pareja formada por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida es "el ticket más potente" para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid "con mucha diferencia" y "ruido aparte", al tiempo que ha llamado a celebrar "con normalidad" el Congreso del Partido Popular de Madrid.

"El ticket electoral Ayuso-Almeida sigue siendo el ticket más potente en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid con mucha diferencia, ruido aparte", ha señalado en declaraciones a la prensa tras una jornada "intensa" de reuniones en Bruselas.

El líder del PP gallego ha destacado que el próximo Congreso del PP de Madrid debe celebrarse "con normalidad" y ha enfatizado que no ve a Ayuso "despreocupada por los temas de gobierno" sino "ocupada" con ellos y "bastante tranquila".

En la misma línea, Feijóo se ha mostrado "convencido" de que el "ruido" en torno al PP madrileño "irá disminuyendo a medida que se acerca el Congreso y cesará en el momento en que se produzca" el evento.

Así, el presidente de la Xunta ha asegurado desconocer las declaraciones de la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre supuestas "filtraciones" internas para atacar a Ayuso, aunque ha defendido que todos sus compañeros "puedan decir aquello que consideren oportuno" porque ellos conocerán sus "motivaciones".

"Me preocupan mucho más los hechos que las opiniones", ha zanjado, para después insistir en que su partido debe seguir "trabajando" y "construyendo la única alternativa al Gobierno socialista y populista" de España. "Somos la única alternativa y nuestra responsabilidad es darle soluciones a los ciudadanos y no tenemos ninguna otra prioridad que esa", ha aseverado.

En la misma línea, ha apuntado que todos los presidentes autonómicos del PP están "preocupados por sus tareas y priorizando los asuntos de los ciudadanos". "Los comentarios o los ruidos que se producen en los partidos nos preocupan menos", ha remarcado.

NUEVO SEMÁFORO COVID

Por otro lado, el presidente de la Xunta se ha mostrado favorable a modificar el semáforo de riesgo de la COVID-19 para que refleje mejor la relación entre el nivel de infecciones y los ingresos hospitalarios tras la llegada de la vacuna contra la enfermedad.

"La vacuna ha disminuido los ingresos y por lo tanto me parece en principio que hay que subir la incidencia de COVID porque no produce los mismos ingresos que sin vacuna", ha argumentado

"Adecuar la incidencia de COVID a una disminución de ingresos y posibilitar un mayor número de infecciones sin necesidad de extremar precauciones me parece que es algo razonable", ha insistido, para después puntualizar que no conoce "con exactitud" el asunto y, por tanto, no puede valorar la "proporcionalidad" de la medida.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en el marco de su visita a la capital comunitaria, en la que se ha entrevistado con el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrel, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Demografía, Dubrovka Suica, y el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, entre otros. Por la mañana, participó en una mesa redonda dedicada al Xacobeo 21-22.