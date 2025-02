Feijóo asegura que es un "clásico" del PSOE decir que no hay liderazgo en el PP cuando "el pollo sin cabeza es Sánchez"

Sale en defensa de Ayuso, que ve un "puntal del PP": "Yo no creo que haya personas más perseguidas en política por parte del PSOE"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el PSOE recurra al "clásico" de que no hay liderazgo dentro del Partido Popular, como ya hizo en el pasado con José María Aznar o Mariano Rajoy, cuando a su juicio "el pollo sin cabeza" es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Pero si el pollo sin cabeza es el presidente del Gobierno de España, que no es capaz de aprobar un Real Decreto y hace lo que el señor Puigdemont le dice, y secuestra a su Consejo de Ministros mientras el señor Puigdemont no dé el ok", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha reivindicado el "sí" del PP a las pensiones frente a la estrategia del PSOE. "Lo que he pretendido es poner punto y final al cuento de que el Partido Popular está en contra de la subida de las pensiones. Se acabó", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que el PP ha subido "siempre las pensiones". "Que nadie se olvide: el único que congeló las pensiones es el PSOE de Zapatero y el diputado que cambió el empate técnico que había en el Congreso de los Diputados fue el señor Sánchez", ha manifestado.

DICE QUE EL PSOE TAMBIÉN DIJO QUE AZNAR Y RAJOY NO DABAN LA TALLA

Al ser preguntado cómo encaja los dardos del Gobierno contra él tras su giro en el decreto ómnibus por las pensiones, Feijóo ha señalado que es "un clásico" del PSOE. Así, ha recordado que en el pasado también dijo que José María "no daba la talla" y ha añadido que después hizo lo mismo con Mariano Rajoy. "Y ahora me toca a mí. Oye, pues me honra bastante", ha proclamado, para subrayar que se ha presentado cinco veces en su vida a las elecciones y las ha ganado todas.

"Le he ganado al señor Sánchez. El señor Sánchez se ha presentado cuatro o cinco veces a las elecciones generales y nunca ha conseguido pasar de 125 escaños", ha resaltado, para espetar al PSOE con ironía: "Menos mal, que no tengo liderazgo".

Feijóo ha reprochado sus críticas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y le ha recomendado ocuparse de su Departamento ministerial y hacer menos oposición al Partido Popular.

"Un ministro que cada propuesta de justicia que hace es respondida por los jueces de toda condición, ¿no cree usted que debería ser un poco más prudente? Un ministro que es el portavoz de la ley de impunidad y inviolabilidad a la familia del presidente, como es la ley de Begoña, ¿no debería ser un poco más respetuoso?", se ha preguntado.

Además, ha criticado los nombramientoS de ministros como candidatos del PSOE en comunidades autónomas. "¿Vamos a pagar los españoles el sueldo y las prebendas de los ministros del Gobierno de España que están actuando como jefes de la oposición en las comunidades autónomas?", ha interpelado.

CRITICA EL CONGRESO DEL "DELIRIO" DEL PSOE DE MADRID CONTRA AYUSO

Feijóo también ha criticado el congreso del "delirio" protagonizado por el PSOE de Madrid el último fin de semana y ha asegurado que el Partido Socialista desplegó a todo el Consejo de Ministros contra una presidenta de una comunidad autónoma, algo que, según ha dicho, ya vivieron en la Comunidad Valenciana.

El líder el PP ha señalado que Ayuso "es un puntal del Partido Popular sin ninguna duda" y ha indicado que ese cónclave del PSOE evidencia la "impotencia del Partido Socialista para derrotar" a la presidenta madrileña en las urnas.

"Acredita una enorme debilidad todo el Consejo de Ministros desplegado contra una presidenta de una comunidad autónoma", ha abundado, para avisar que lo que está haciendo el PSOE "no es política útil" sino "la antipolítica".

Al ser preguntado por las palabras de Ayuso asegurando que el presidente del Gobierno la quiere matar, Feijóo ha indicado que no cree que "haya personas más perseguidas en política por parte del Partido Socialista" que la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Yo nunca he visto a un presidente que insulte tanto como éste. Yo nunca he visto a un presidente tan tensionado y tan desdibujado como éste", ha apostillado.

UN GOBIERNO "INCAPAZ" DE APROBAR UNOS PGE

Durante la entrevista, Feijóo ha resaltado que ninguno de los 27 primeros ministros europeos está en la situación procesal de Pedro Sánchez, aludiendo a los casos que afectan a su esposa, a su hermano o a miembros del PSOE. "Yo creo que no hay un primer ministro europeo que hubiese aguantado la situación del señor Sánchez. Hubiese dimitido", ha manifestado.

Además, ha resaltado que el Gobierno de Sánchez "tampoco es capaz de aprobar" los Presupuestos Generales del Estado. "Ha incumplido la obligación constitucional de presentarlo en el año 24, a finales del último trimestre, y no sabemos si va haber cuentas en el año 25. Estamos con un presupuesto que aprobó unas Cortes que están disueltas, las del año 23", ha indicado.