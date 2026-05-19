Feijóo asegura, tras la imputación de Zapatero, que la corrupción rodea a Sánchez: "Solo le queda una salida digna"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto de entrega del Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual 2026, en la Real Academia Nacional de Medicina, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que "la corrupción es la razón fundacional" del Gobierno y ha señalado que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "solo le queda una salida digna", apuntando a su salida del Palacio de la Moncloa con la presentación de su dimisión.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' considera a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", según consta en el auto en el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Feijóo ha recordado que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 por una moción de censura que "defendió Ábalos" --el exministro de Transportes que está en prisión desde noviembre de 2025 por el 'caso Koldo'-- y "se mantuvo en el poder por la intermediación" de Santos Cerdán, ex 'número dos' del PSOE, y de Zapatero.

"La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún", ha afirmado el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por eso, el presidente del PP ha apuntado a la dimisión de Sánchez, una petición que ya ha verbalizado en más ocasiones en el pasado ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

"Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España", ha aseverado Feijóo.

TELLADO: "LOS CAPOS DE LA TRAMA EMPIEZAN A CAER"

Numerosos cargos del PP han salido en tromba contra Sánchez tras la imputación de Zapatero. Así, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la imputación del expresidente es de "una gravedad extrema" y ha exigido que el Gobierno ofrezca "explicaciones ya".

"No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el 'número dos' del PP, para concluir: "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha indicado que "hoy es un día histórico" porque es "la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción". "Y lo más grave es que Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del Gobierno", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que el PP siempre se dijo que el rescate de Plus Ultra era "una decisión incomprensible en términos técnicos y políticos". "El Gobierno de Sánchez aprobó utilizar dinero de todos los españoles para rescatar a esa aerolínea y ese dinero ha acabado presumiblemente en la familia de Zapatero", ha manifestado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso.

"UN CUARTO DE SIGLO CORROMPIDO POR LA INDECENCIA"

En un comunicado, el PP ha recalcado además que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". "Un cuarto de siglo de socialismo, corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero", ha apostillado.

Según el PP, el honor de ser presidente del Gobierno "es incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor". "El PSOE debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", ha añadido.

Es más, el PP ha afirmado que "el bochorno que debe sentir hoy el electorado socialista merece una comparecencia urgente del presidente del Gobierno que convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña".

"A Sánchez le llevó al Gobierno una moción de censura que defendió José Luis Ábalos y Sánchez continuó en el Gobierno con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta indecencia debe terminar", ha finalizado.