Feijóo asegura que a Noelia Núñez le "honra" dimitir y contrapone el "listón ético" del PP con el de Sánchez y el PSOE

Recalca que el PSOE no puede dar "lecciones de ejemplaridad": "Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que a Noelia Núñez le "honra" dimitir de sus cargos tras la polémica generada por sus estudios y ha contrapuesto el "listón ético" del Partido Popular con el del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE.

"Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha aseverado Feijóo, en un mensaje en la red social 'X' poco después de que Núñez haya anunciado que deja su cargo de vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, su escaño en el Congreso y su puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En un comunicado, Noelia Núñez ha anunciado que, que tras haber presentado una "información incorrecta" en el Congreso, asume "toda la responsabilidad" de sus actos. "En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales", ha manifestado, al tiempo que ha pedido "disculpas" a aquellos que se hayan sentido "decepcionados".

"QUIERO PRESERVAR LA CONFIANZA DE LOS ESPAÑOLES EN LA POLÍTICA"

Feijóo ha asegurado que "muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona". "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas", ha resaltado.

Además, ha subrayado que el hecho de que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás" deban "modificar" el suyo. "Desde luego, yo no lo haré", ha garantizado el jefe de la oposición.

Feijóo ha destacado que Noelia Núñez ha presentado su dimisión "de todos sus cargos públicos" y, a su entender, "es una decisión que le honra". "Tras una vida dedicada al servicio público, puedo y quiero preservar la confianza de los españoles en la política", ha resaltado.

MENOS DE 24 HORAS DESDE QUE ADMITIÓ SU EQUIVOCACIÓN HASTA SU DIMISIÓN

Anoche la propia Núñez admitió la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios y subrayó que "nunca" había tenido "intención de engañar a nadie".

Según explicó, decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posteriormente trasladó el expediente a la UNED, para luego empezar en esta última el grado en Estudios Ingleses.

"En 2019, cambié el grado de Derecho por un grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED", indicó, para reconocer después que no había acabado dichos estudios pero que pretende retomarlos.

Pese a sus explicaciones, en las últimas horas había aumentado la presión para que dejase su puesto, ya no solo desde el Gobierno --el ministro Óscar Puente había asegurado que la dimisión era la "única salida" por "mentir" en su CV-- sino desde su propio partido, dado que en su último congreso, el PP había elevado su listón de exigencia en sus Estatutos.