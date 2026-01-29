Feijóo avisa a Vox que si convierte en "chantaje" la negociación para investir a Guardiola hará como el independentismo

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito, Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves a Vox de que si convierte en un "chantaje" la negociación para investir presidenta de la Junta de Extremadura a la candidata del PP, María Guardiola, hará como hacen los partidos independentistas. A su entender, lo "democrático" es "un pacto proporcional" a los resultados electorales.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que el PP ha ganado "contundentemente las elecciones en Extremadura" del pasado 21 de diciembre mientras que el PSOE "las ha perdido estrepitosamente". Es más, ha destacado que María Guardiola logró "más votos que el PSOE y que Vox juntos" y hay que apostar por dar "estabilidad" a esa región.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha explicado que el PP lo que plantea en la negociación con Vox es un "entendimiento proporcional a los resultados electorales" de los comicios de diciembre.

"Si Vox convierte la negociación en un chantaje, se está aproximando a lo que plantean los partidos independentistas. Espero que no siga esa estela, porque si nosotros tenemos 29 escaños y Vox tiene 11, lo lógico es que cualquier acuerdo posible sea proporcional a los resultados electorales", ha afirmado.

A su entender, eso es "lo democrático" y "el deber de cualquier político responsable" después de que Guardiola anticipase las elecciones en Extremadura "porque Vox y el PSOE no aprobaron el presupuesto" de la comunidad, según ha dicho.

"Lo lógico es dar estabilidad a la comunidad autónoma de Extremadura. Y esto es lo que nosotros estamos intentando. Por lo tanto, un entendimiento proporcional y un pacto proporcional a los resultados electorales es lo que es democrático en nuestro país", ha abundado.

REITERA COMPROMISO DE GOBERNAR EN SOLITARIO TRAS UNAS GENERALES

Asimismo, el presidente del PP ha reiterado que su objetivo tras unas elecciones generales es "gobernar en solitario" alegando que eso es "mejor para España". Según ha dicho, el PP es un partido de Estado "que tiene trazabilidad y que ha gobernado en muchos sitios"

Feijóo ha señalado que su línea roja para pactar es Bildu y ha añadido que también rechazaría pactos con los independentistas si no asumen los planteamientos de la Carta Magna. "Yo fuera de la Constitución no puedo pactar porque no soy Sánchez", ha aseverado.

Además, el líder del PP ha dejado al presidente del Gobierno fuera de los pactos. "No voy a pactar con el señor Sánchez. Una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es el señor Sánchez", ha dicho, para añadir que con Sánchez "en este momento no es posible pactar políticas de Estado".

En cuanto a si pactará con Vox tras las generales, ha reiterado que su objetivo es "gobernar en solitario" y ha añadido que la formación de Santiago Abascal "de momento es la tercera fuerza política de España" y no tiene con ese partido "una línea roja" como sí tiene con Bildu.

Sobre Sumar, ha dicho que la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz está "en este momento está en modo restar" y no es posible pactar con ellos. "A mi la gente de Podemos personalmente no me cae mal, pero es evidente que estamos en las antípodas", ha finalizado.