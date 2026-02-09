Feijóo, 'barones' y cargos de PP reciben con una ovación a Azcón en Madrid tras su victoria agridulce en Aragón

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, 'barones' territoriales de la formación, diputados y senadores del Grupo Popular y miembros de Nuevas Generaciones del PP han recibido con una ovación al candidato 'popular' Jorge Azcón a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, unas horas después de la victoria agridulce del partido en las elecciones de Aragón.

El PP ganó las elecciones en Aragón de este 8 de febrero, pero perdió dos escaños con respecto a mayo de 2023. Los 'populares' habían adelantando los comicios para depender menos de Vox, pero ahora necesitarán más a los de Santiago Abascal, que duplican sus resultados al pasar de 7 a 14 escaños y se convierte en el claro ganador de la cita con las urnas de este domingo.

Como ya ocurrió con la extremeña María Guardiola, tras las elecciones en Extremadura el pasado 21 de diciembre, Azcón también ha sido recibido con un fuerte aplauso de los suyos en el hall de la sede del PP en la madrileña calle Génova, donde se reúne este lunes la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos.

En declaraciones a los medios, a su llegada a la sede del PP, Azcón ha recalcado que las elecciones "las ha ganado el Partido Popular" y ha criticado que se pretenda hacer ver que quien ha ganado y va a gobernar "no ha obtenido un buen resultado".

"No, hemos ganado las elecciones. El Partido Popular va a gobernar. Es la primera vez que el Partido Popular, después de gobernar en Aragón, gana las elecciones y va a volver a gobernar. Esto no había pasado nunca en la historia", ha manifestado.

"CREO QUE LAS COSAS EN ARAGÓN LAS HEMOS HECHO BIEN"

Azcón ha reconocido que al ser la primera vez que las elecciones autonómicas se celebran en solitario, "sin otras comunidades autónomas y sin elecciones municipales, la campaña se ha nacionalizado más". "Y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma", ha afirmado.

El presidente en funciones ha sacado pecho de la campaña electoral, en la que Feijóo se ha implicado de lleno. "Yo creo que las cosas en Aragón las hemos hecho bien y lo que a mí más me importa es que las vamos a seguir haciendo bien", ha dicho.

Además, ha subrayado que Alegría ha tenido el "peor resultado en la historia del PSOE" en esta comunidad. "Hoy el bloque de la izquierda está en el peor momento político en la historia de Aragón. No solamente es el peor momento del Partido Socialista, sino que es el peor momento del bloque de la izquierda en la comunidad autónoma de Aragón", ha apostillado.



