Feijóo y sus 'barones' reabren el debate sobre cómo frenar a Vox: "Hay que capitalizar los deseos de cambio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Juan Bravo, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales han reabierto el debate sobre cómo frenar a Vox, después de que el candidato 'popular' Jorge Azcón no haya conseguido el refuerzo electoral que buscaba y Vox se haya disparado en Aragón. Tanto 'Génova' como los presidentes del PP coinciden en que hay que seguir "ensanchando" el proyecto y "capitalizar los deseos de cambio", según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

La forma de relacionarse con Vox es un eterno debate en las filas 'populares' y ahora vuelve a estar encima la mesa. La formación de Santiago Abascal ha sido uno de los grandes beneficiados de las dos últimas citas electorales, teniendo un papel clave para que María Guardiola y Jorge Azcón puedan conforma gobierno.

En Extremadura, Vox casi duplicó su representación en los comicios de diciembre al pasar de 5 a 11 diputados y algo similar ha ocurrido este 8 de febrero en las autonómicas de Aragón, donde los de Abascal han doblado diputados (de 7 a 14). Sin embargo, Guardiola y Azcón diseñaron campañas diferentes, con distintos criterios sobre la participación en los debates electorales o la implicación de la cúpula y cargos territoriales del partido.

EL PP ASUME QUE EL VOTO DEL "CABREO" SE HA IDO A ABASCAL

En las filas del PP hay una coincidencia en que el crecimiento de Vox se debe a la "polarización" y la "crispación" que, según los 'populares', ha agitado Sánchez estos años. En 'Génova' asumen que el voto del "cabreo" se ha ido al partido de Abascal y que es difícil vender gestión cuando los ciudadanos lo que quieren es un "ajuste de cuentas" contra el presidente del Gobierno.

Sin embargo, Feijóo dedicó sus mensajes de campaña de los últimos días a intentar frenar ese "voto del cabreo", subrayando que "el voto del enfado no soluciona ningún problema" y es "un voto perdido". "El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías", repitió en varios de sus mítines.

Además, distintas fuentes del PP admiten que en las elecciones de Aragón se ha votado en clave nacional. El propio Jorge Azcón ha reconocido públicamente que le perjudicó la "nacionalización" de la campaña. "Es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma", ha indicado ante los periodistas.

La regularización extraordinaria de inmigrantes y el pacto con Mercosur --en medio de las protestas de los agricultores-- han sido dos temas nacionales que han sido agitados por Vox en plena campaña para dejar claro su rechazo y arremeter directamente contra el PP por su connivencia con el PSOE.

EXHIBIR LA GESTIÓN DEL PP EN SUS GOBIERNOS

Varios 'barones' del PP consideran que hay que centrarse en poner en valor los logros y la actuación que han realizado desde los gobiernos autonómicos y apuestan por retar a Vox para que asuma consejerías y pueda "desgastarse" con la gestión. "Debe haber menos ruido y más nueces", resume en privado un presidente autonómico.

"Ahora Vox tiene que decidir si quiere consejerías de algodón de azúcar o de regaliz de palo", añade otro presidente del PP, después de que el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, haya asegurado que quieren entrar en el Gobierno de Aragón con competencias para combatir las políticas verdes y la inmigración.

A preguntas de los medios, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que el PP debe centrarse en "no hacer ruido ni gritar más", sino en "gestionar y hacer las cosas bien y decirle a la gente la verdad", subrayando que "proponer soluciones fáciles para problemas complejos no es lo que hace" su partido. Además, ha defendido que el PP debe ofrecer certidumbre.

Previamente, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, --que afronta elecciones el próximo 15 de marzo-- ha reivindicado que se presenta a los comicios con un balance "de gestión eficaz", de crecimiento económico y de creación de empleo y "con un proyecto de futuro y de ambición". Además, ha asegurado que su intención en la campaña electoral es responder a los problemas y necesidades de las personas de Castilla y León.

AVISO A VOX: SI BLOQUEA LES PUEDE PASAR FACTURA

Tanto 'Génova' como sus presidentes autonómicos son conscientes de que Vox va a intentar someter al PP a un largo camino tortuoso antes de formar gobierno tanto en Aragón como en Extremadura, según fuentes del partido.

Eso sí, ya avisan que si el partido de Abascal "bloquea" esas investiduras, puede recibir un varapalo en las próximas elecciones. "Esa actitud puede pasar factura a Vox", avisan fuentes del PP extremeño.

El propio Feijóo ha apuntado en esa dirección en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP al advertir a Vox de que los españoles le "castigarán" si se convierte en un "muro", después de que el Partido Popular haya ganado las elecciones en esa región.

"La gente está esperando una alternativa. Mi compromiso es no frustrarla. Y añado, los españoles tomarán buena nota. Y no sea que igual que han castigado a un mal gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar", ha dicho Feijóo, un recado que tenía como destinario a Abascal.

En el caso de Extremadura, el 3 de mayo expira el plazo máximo para investir presidenta a la 'popular' María Guardiola, coincidiendo con los dos meses desde la primera sesión de investidura. En Aragón, el próximo 15 de abril es la fecha límite para el primer debate de investidura y si el 3 de mayo no hay gobierno, se disuelven las Cortes, según fuentes del PP aragonés.

EL PP "AGUANTA" MEJOR QUE EN OTROS PAÍSES DE EUROPA

Varios 'barones' del PP miran a Europa y subrayan que el PP está "aguantando" mejor la embestida de la ultraderecha. "Estamos resistiendo mejor que el resto de Europa los envites de la extrema derecha", afirma en privado un presidente del PP, que cree que Vox está "robando" votos a la izquierda porque se mete con el Rey, los militares, el Papa y todo el mundo.

En cualquier caso, las mismas fuentes coinciden en que el PP tiene que seguir "ensanchando" su proyecto a la izquierda, a la derecha y por el centro. "Hay que capitalizar los deseos de cambio", resume un presidente autonómico.

Feijóo, que este lunes almorzó con sus 'barones' tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, apuntó en esa senda al asegurar que el Partido Popular tiene "hambre de seguir ensanchando su proyecto, de elevar la política y de construir una alternativa amplia, fuerte y duradera".

Feijóo ha reconocido el voto del "enfado" expresado en las urnas y se ha comprometido a "reparar la nación", situando a su partido como única alternativa "porque a las protesta", el PP suma "propuestas" y porque no huyen "como el galgo de Paiporta", en alusión a Pedro Sánchez tras la dana de Valencia.