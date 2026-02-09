Azcón reconoce que le perjudició que la campaña se "nacionalizara" y asume que es momento de "arremangarse" para pactar

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido este lunes que la celebración de las elecciones autonómicas en su región en solitario, sin coincidir con otros comicios autonómicas y municipales, ha contribuido a que la campaña se haya "nacionalizado más", un contexto que, según ha señalado, ha podido beneficiar a Vox.

Además, el dirigente del PP ha subrayado que, tras ganar las elecciones sin mayoría absoluta y perdiendo dos escaños respecto a las anteriores, se abre ahora una etapa en la que "toca arremangarse" y negociar con Vox para formar gobierno.

En declaraciones a los medios a la llegada a la Junta nacional del PP en la sede del partido, Azcón ha asegurado que no se arrepiente de adelantar las elecciones porque "es imposible arrepentirse de que la gente vote". Ha insistido en que la decisión se adoptó por coherencia política, recordando que el Ejecutivo autonómico no podía aprobar unos Presupuestos autonómicos, como ocurrió en Extremadura.

"Dijimos que si no se tenían Presupuestos había que convocar elecciones, y eso es lo que hemos hecho", ha explicado el candidato 'popular', añadiendo que cumplir con esas decisiones forma parte de "las reglas de la democracia".

El presidente del PP de Aragón ha puesto el acento en que su formación ha sido la ganadora de los comicios y ha reiterado que su partido "va a gobernar". En ese sentido, ha destacado que se trata de un hecho inédito en la comunidad, al ser "la primera vez que el PP, después de gobernar en Aragón, gana las elecciones y va a volver a gobernar".

Azcón ha señalado que el calendario electoral ha marcado de forma clara el desarrollo de la campaña. "Al ser la primera vez que las elecciones se celebran en nuestra comunidad autónoma en solitario, sin otras comunidades autónomas y sin elecciones municipales, la campaña se ha nacionalizado más. Es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma", ha indicado.

"TOCA PONERSE EN MODO DE CURRAR"

En relación con la formación de mayorías, el presidente en funciones ha anunciado la apertura de un periodo de contactos con las distintas fuerzas políticas. Ha recordado que ya gobernó anteriormente con Vox y ha subrayado que ahora la cuestión es determinar si esa formación "está dispuesta a asumir responsabilidades". "En política hay que saber cuándo toca arremangarse, cuándo toca tomar decisiones y ponerse el modo de currar", ha indicado.

Azcón ha insistido en que las reglas de la relación con Vox no han cambiado respecto a las que fijó semanas atrás, basadas en el cumplimiento de la legalidad, las competencias y un "mínimo común". Ha recordado que, cuando no se dispone de mayoría absoluta, es necesario "ponerse de acuerdo con otras formaciones políticas para poder gobernar", subrayando que el resultado electoral es "inequívoco".

El dirigente aragonés ha defendido su trayectoria de diálogo y acuerdos con formaciones políticas diversas, tanto en etapas anteriores como alcalde de Zaragoza como durante la legislatura autonómica. "Tenemos la responsabilidad porque somos la fuerza más votada, pero siempre con las puertas del diálogo abiertas", ha añadido, asegurando que su objetivo en las próximas semanas será alcanzar acuerdos "pensando en lo mejor para Aragón".

"EL PEOR MOMENTO POLÍTICO DE LA IZQUIERDA ARAGONESA"

Además, Azcón ha apuntado que el bloque de la izquierda atraviesa "el peor momento político en la historia de Aragón", tanto por los resultados del PSOE como del conjunto de las fuerzas progresistas, una situación que, según ha señalado, también se ha visto en otras comunidades como Extremadura.

"Es irremediable no leer que la portavoz del Gobierno de Sánchez ha tenido el peor resultado en la historia del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Si me apura esos 18 diputados que ha tenido el PSOE, es el peor resultado en la historia de la comunidad autónoma, coincidía en aquel momento con un Podemos en 14 diputados, con un Podemos en la extrema izquierda fuerte. Hoy eso no ocurre", ha apostillado.

