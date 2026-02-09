Feijóo pide a Abascal responsabilidad y le avisa que los españoles "castigarán" a Vox si se convierte en "un muro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo (i), Miguel Tellado (2i), Cuca Gamarra (2d) y Juan Bravo (d), a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El - Gustavo Valiente - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes "responsabilidad" a Vox para "entenderse" y no "bloquear" un Gobierno de Jorge Azcón en Aragón. Es más, ha avisado de que los españoles "castigarán" a Vox si se convierte en un "muro", después de que el Partido Popular haya ganado las elecciones en esa región.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, se ha dirigido expresamente a la formación de Santiago Abascal para pedirle "responsabilidad". "Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles", ha proclamado.

En este sentido, Feijóo ha dicho que el PP "respeta" a todos los votantes de Vox pero también ha pedido respeto para los votantes del Partido Popular, "que son la mayoría y los que han ganado". "No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros", ha advertido.

El líder del PP ha indicado que es "evidente" que PP y Vox no son "lo mismo" y no se van a "poner de acuerdo en todo", pero se ha mostrado convencido de que "hay puntos de acuerdo coherentes" entre ambos partidos. Dicho esto, ha avisado a los de Abascal que no se puede "frustrar a la gente".

"Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada", ha aseverado.

"LA GENTE YA NO SOPORTA A PEDRO SÁNCHEZ"

Además, ha puesto el foco en la derrota del PSOE en las elecciones de Aragón y lo ha achacado a que "la gente ya no soporta a Pedro Sánchez". "Y si quienes le rodean no se atrevían a decírselo, se lo estamos diciendo en las urnas", ha manifestado.

Según Feijóo, "no hay ninguna duda" de que el PP ha ganado y sus rivales "han perdido". "Cualquier partido firmaría un resultado como el nuestro, pero el único que lo ha logrado es el PP", ha enfatizado.

