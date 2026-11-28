El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña del Partido Popular, en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a 27 de noviembre de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

'Génova' cree que esta vez Feijóo sí gobernará con la suma del bloque PP-Vox y apunta a que hay indecisos que se decantarán por el PP MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, busca conquistar el Palacio de la Moncloa en su segundo asalto en unas elecciones generales, tras una campaña en la que ha apelado al "cambio" y al voto "prestado" de los socialistas desencantados con Pedro Sánchez para llevar a cabo la "reconstrucción nacional" que, a su juicio, necesita España.

Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) ha admitido que si no logra gobernar tras el 29N presentará su dimisión, consciente de que se trata de su segunda y última oportunidad. "¿Usted va a dimitir y dejar el aforamiento ¿Sí o no? Yo sí", afirmó en el debate a cuatro, cuando retó a Pedro Sánchez a presentar su dimisión y renunciar al escaño si pierde los comicios, una cuestión que el candidato socialista no contestó.

En 'Génova' están satisfechos con la campaña que han hecho estos quince días y creen que no han cometido errores relevantes. Aunque las encuestas publicadas estas dos semanas y sus trackings le sitúan por debajo de los 140 escaños, confían en que funcione el voto útil. De hecho, creen que hay indecisos que este domingo se decantarán por el PP, según señalan a Europa Press fuentes del partido.

Los 'populares' también presumen del papel de su candidato en las dos citas organizadas por la Academia de Televisión, tanto en el 'cara a cara', donde creen que Feijóo ganó por "goleada" a Sánchez, como en el debate a cuatro, que, a su entender, no generó "transferencia de voto entre bloques" pero "si debilitó a Pedro Sánchez en favor de Ada Colau".

"PACTO DE NO AGRESIÓN" ENTRE FEIJÓO Y ABASCAL

El equipo de Feijóo asumió hace meses que necesita a Vox para llegar al Palacio de la Moncloa y desde entonces se mueve en términos de bloques. En los últimos días creen que no ha habido transferencia de voto entre bloques y aspiran a que este 29 de noviembre la suma de PP y Vox supere los 180 escaños, según aseguran fuentes 'populares'.

Prueba de ello es que en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió en las generales de 2023, Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, han evitado el fuego cruzado y han centrado sus ataques en Sánchez. En el debate a cuatro de este jueves ya se vio esa especie de 'pacto de no agresión' entre los dos candidatos de la derecha.

Uno de los ejes de la campaña de Feijóo ha sido exhibir su perfil gestor, después de casi 14 años al frente de la Xunta de Galicia. Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Urda o los casos de corrupción, el PP ha defendido la necesidad de contar con "un Gobierno que gobierne y sepa gestionar" para que "España vuelva a funcionar". "Yo vengo a ofrecer gestión, rigor y experiencia", ha repetido en sus mítines.

A ese mensaje ha añadido el de lograr un "mandato sólido y claro" para acometer la "reconstrucción nacional" que necesita España. "Te pido tu confianza para hacerla posible, con un PP fuerte que pueda llegar, permanecer y hacer lo que hace falta", asegura Feijóo en el 'mailing' que ha enviado a todos los españoles para que acudan a votar este domingo.

Además, en sus actos electorales --ha recorrido todas las CCAA en el último mes-- ha insistido en la necesidad de que los españoles "voten con memoria" ante el intento del Gobierno de que "olviden" su gestión tras los accidentes ferroviarios, la "invasión" de Ceuta, el "apagón" o "las mordidas" con los casos de corrupción. Por eso, ha prometido una auditoría sobre el "saqueo" y ha afirmado que gobernará con "decencia y gestión".

Feijóo concurre a los comicios tras firmar su 'Contrato con España', un manifiesto con propuestas, valores y principios rectores que le guiarán si llega a Moncloa, contraponiendo así su proyecto al estilo de gobierno del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese documento lo ha acompañado con un programa electoral titulado 'Reconstrucción nacional', que incluye 249 promesas sobre vivienda, regeneración, inmigración, impuestos, seguridad, pensiones o sanidad pública.

APELACIÓN A LOS SOCIALISTAS "AVERGONZADOS" CON EL PSOE

En los 15 días de campaña, Feijóo ha pedido el voto a indecisos y abstencionistas alegando que "el país no está para equidistancias", pero uno de sus principales mantras ha sido dirigirse a los socialistas "desencantados" y "avergonzados" con la gestión de Pedro Sánchez. "Te pido que en esta ocasión nos prestes tu voto para que valga para limpiar al PSOE", ha repetido en sus mítines.

En la recta final, ha ampliado el abanico y ha solicitado directamente el voto al "votante de izquierdas" para que, sin cambiar su ideología apueste por el cambio. "Se puede pensar distinto y querer lo mismo: un país limpio, un país que funcione, un país en el que el esfuerzo merezca la pena", dijo este viernes en su último mitin de campaña.

Feijóo también ha buscado el voto de las mujeres, que fueron claves en la victoria de Sánchez en las generales de 2023. Por eso, el PP se ha volcado en recordar en campaña que el Ejecutivo de PSOE y Sumar es el que, a su juicio, "más daño" ha hecho a las mujeres tras los efectos de la ley del 'solo sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato o los audios sobre "prostitución" del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

"CAMPAÑA GAMBERRA" EN REDES PARA CAPTAR EL VOTO JOVEN

Asimismo, los 'populares' se han volcado para atraer a votantes jóvenes, consciente de la fuga hacia Vox. Con ese objetivo, han diseñado una "campaña gamberra" en redes sociales que, según fuentes del partido, les ha servido para movilizar a un segmento de la población más joven.

Feijóo se ha sometido disciplinadamente a los consejos de su equipo de campaña y ha acudido a pódcast y concedido entrevistas con destacados 'youtubers' y creadores de contenido que tienen miles de seguidores, como Jordi Wild o Plex. El PP incluso ha recuperado en beneficio propio el lapsus 'Anotop At' que cometió Feijóo en el Congreso y que ha llegado a ser viral.

Su candidato más joven, el guipuzcoano Jon Echeverría (22 años), también ha sido protagonista en esta campaña por los insultos y abucheos que ha recibido por parte de grupos radicales en el País Vasco. El secretario general del PP, Miguel Tellado, llegó a escribir una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando protección para su cabeza de cartel en Guipúzcoa, una provincia en la que los 'populares' no tienen escaño y aspiran a lograrlo con su joven candidato.

IMPLICACIÓN DE LOS 'BARONES' DEL PP Y DE AZNAR Y RAJOY

Feijóo ha implicado a todo el partido en la campaña de generales, desde 'barones' territoriales a alcaldes, como si fueran unas elecciones autonómicas y municipales. Algunos presidentes, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado actos fuera de su CCAA. También han recorrido varias provincias los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

En la recta final, el PP ha optado por actos más multitudinarios para hacer una exhibición de fuerza. Así, Feijóo se dio un baño de masas el pasado 21 de noviembre en la plaza de toros de Valencia, donde reunió a 12.000 personas, según fuentes de la formación. Esa movilización se repitió el 25 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, con 10.000 personas, y el 27 de noviembre en el mitin de cierre en la Isla de la Cartuja en Sevilla, que congregó a más de 9.000 afiliados y simpatizantes del PP, según la organización.

Feijóo arrancó la campaña en Badalona (Barcelona) y su ruta por España le ha llevado a Madrid, Santiago, Santander, Lleida, Pamplona, Guipúzcoa, Bilbao, Logroño, Canarias, Valencia, Murcia, Alicante y L'Hospitalet (Barcelona) y Sevilla.