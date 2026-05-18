Feijóo y cargos del PP reciben a Moreno con una gran ovación a su llegada a la sede nacional del partido en Madrid

El candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, atiende a los medios a su llegada a la sede del PP en Sevilla para seguir los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cargos del PP han recibido al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una gran ovación a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid tras su victoria en las elecciones andaluzas de este domingo.

En concreto, el PP de Juanma Moreno ganó este domingo ampliamente las elecciones en Andalucía --donde batió su récord de votos-- pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios.

Ese resultado no permite a Moreno evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. La formación de Santiago Abascal sólo crece un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

MORENO DEFIENDE QUE EL PP GOBIERNE EN SOLITARIO

En declaraciones a los medios a su llegada a la sede del PP, Moreno ha indicado que el resultado en Andalucía "es lo suficientemente contundente" y ha añadido que "lo razonable" y "lo sensato" es "respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas".

Según ha dicho, se trata de que el PP gobierne y lo haga "en solitario". "Lo digo por una razón, al final el Partido Popular ha sacado 1.735.000 votos, 150.000 votos más que las pasadas elecciones casi 20 puntos más que el PSOE, casi 30 puntos más que Vox y nos hemos quedado a 21.000 votos de la mayor absoluta", ha manifestado.

En este sentido, el candidato 'popular' ha puesto en valor los resultados. "Creo que los resultados son lo suficientemente contundentes como para que haya esa mayoría solvente que la que disponemos ahora mismo nos pueda permitir gobernar", ha indicado, si bien ha admitido que "no hay que ser ingenuos" y que deben "buscar acuerdos" por "la dinámica parlamentaria".

Al ser preguntado si aceptará el concepto de 'prioridad nacional' que defiende Vox, Moreno ha indicado que el PP-A tiene "una prioridad que es la prioridad andaluza". "Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora", ha apostillado.

Moreno, que ha señalado que no ha habido contacto con Vox por ahora, ha dicho que en este momento toca "celebrar un resultado que ha sido muy positivo" e "histórico" porque "da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario".

A su entender, es una "reflexión" que incluso tiene que hacer Vox porque no tendría sentido la "búsqueda permanente de un sillón" en el Gobierno andaluz. Según ha añadido, no sería "comprensible" para una mayoría de andaluces que han confiado en el PP.

EL PP CUELGA UNA LONA CON EL LEMA 'EL CAMBIO ESTÁ MÁS CERCA'

El PP, que ha colgado una lona en su sede nacional de Madrid con el lema 'El cambio está más cerca', considera que se ha producido una "victoria rotunda" del PP y que las andaluzas evidencian que "pierde el sanchismo".

"Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", aseguró anoche Feijóo, tras hablar con Moreno.

De la misma manera, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que su partido ha "barrido" al PSOE en las andaluzas. "Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota", enfatizó.

