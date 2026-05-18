El PP cuelga una lona en su sede nacional de Madrid con el lema 'El cambio está más cerca'

La sede del PP amanece con una lona que asegura que "el cambio está más cerca", tras las elecciones andaluzas. - EUROPA PRESS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha colgado este lunes una lona en la fachada de la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, en la que asegura que "el cambio está más cerca", tras las elecciones autonómicas en Andalucía. Esa sede acogerá este mediodía la reunión de la Junta Directiva nacional de la formación para analizar los resultados.

En concreto, el PP de Juanma Moreno ganó este domingo ampliamente las elecciones en Andalucía --donde batió su récord de votos-- pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios.

Ese resultado no permite a Moreno evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. La formación de Santiago Abascal sólo crece un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

FEIJÓO CREE QUE ES UNA "VICTORIA INCONTESTABLE"

Los 'populares' consideran que se ha producido una "victoria rotunda" del PP y que las andaluzas evidencian que "pierde el sanchismo". "Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", aseguró anoche Feijóo, tras hablar con Moreno.

De la misma manera, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que su partido ha "barrido" al PSOE en las andaluzas. "Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota", enfatizó.

Tras indicar que España "está harta de Sánchez y está deseando que se vaya y llegue al poder la alternativa", se dirigió a los socialistas para preguntarles si "piensan reaccionar en algún momento o van a aceptar mansamente que Sánchez los siga destrozando". "¿No piensan rebelarse ante el tipo que está aniquilando su partido y sus carreras políticas?", interpeló a los cuadros del PSOE.

Tellado advirtió de que "es posible que el PSOE desaparezca si sigue con Sánchez al frente". "Somos el futuro de España y seguiremos trabajando para que llegue lo antes posible y con el mayor aval ciudadano posible", proclamó, para concluir que "el cambio para España está cada vez más cerca".

LAS ANDALUZAS CIERRAN UN CICLO ELECTORAL

Andalucía pone broche final a un ciclo de elecciones autonómicas que arrancó el 21 de diciembre de 2025 con las extremeñas y, en este caso, Moreno tampoco va a tener tendrá manos libres para gobernar y también necesitará a los de Santiago Abascal.

"O nueva mayoría del PP o lío", ha sido el mensaje de campaña que más ha repetido en sus mítines, haciendo hincapié en que no quería repetir los acuerdos con Vox que se han visto obligados a firmar María Guardiola y Jorge Azcón y que, en breve, tendrá que hacer también Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

Este mediodía Feijóo ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para analizar los resultados de las andaluzas, en las que Moreno será recibido con una gran ovación de cargos del partido en la entrada a la sede, como ha ocurrido con los otros 'barones' del PP que han ganado elecciones.

