Feijóo celebra que el Congreso tumbe "la última treta" de Sánchez con el decreto de escudo social y "los inquiokupas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves que el Congreso haya tumbado "la última treta" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el decreto de escudo social que, según los 'populares', ampara okupaciones ilegales de vivienda.

Así se ha pronunciado después de que el PP, Vox y Junts hayan juntado hoy sus votos en el Pleno de la Cámara Baja para tumbar el decreto ley del Gobierno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable.

Según Feijóo, la "última treta" de Pedro Sánchez "era usar a los propietarios legales de vivienda como escudos humanos de los inquiokupas". "Tampoco les ha salido y el Congreso lo ha tumbado. No vamos a permitir que se siga desprotegiendo a los ciudadanos honrados", ha enfatizado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Por otro lado, Feijóo ha saludado que el Pleno del Congreso haya aprobado revalorizar las pensiones. El Grupo Popular y Junts han permitido, con su apoyo, que salga adelante la convalidación de este decreto que sube las pensiones para 2026 conforme al IPC.

"Hoy hemos aprobado revalorizar las pensiones. Es decir, no había que darle a elegir a los mayores entre subirles la pensión o que no les okupen la casa, como intentó el PSOE", ha denunciado, en alusión al decreto ómnibus que rechazó el Congreso hace un mes con el voto en contra de los 'populares' por mezclar en el mismo texto las pensiones con el escudo social.

Después de que haya salido adelante la revalorización de las pensiones tras votarse de forma independiente como pedían los 'populares', el jefe de la oposición ha cargado contra Sánchez. "El Gobierno mentía y el Partido Popular ha cumplido su palabra, como siempre", ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha destacado que se trata de "otra semana más en la que el Gobierno de España no es capaz de aprobar en el Congreso sus medidas más sectarias".

Así, ha aludido al decreto del escudo social que, según ha dicho, "incluía un aval a la inquiokupación" que "no ha salido adelante" en el Pleno. De la misma manera, ha destacado que tampoco ha prosperado el otro real decreto en el que quería "controlar los precios sin ningún tipo de control y sin control del Parlamento", en alusión al texto para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.

"Hoy suman dos nuevas derrotas parlamentarias", ha afirmado Muñoz, que ha recordado que su partido sí que ha respaldado el decreto con ayudas económicas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el relativo a la revalorización de las pensiones, que han salido adelante en el Pleno del Congreso.