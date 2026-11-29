Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Partido Popular en la calle Génova, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado este domingo las elecciones generales y se ha cobrado la revancha contra el socialista Pedro Sánchez en su segundo asalto al Palacio de la Moncloa, pero necesitará a Vox para gobernar.

En concreto, con casi el 98% escrutado, el PP ha sido la primera fuerza política en los comicios al conseguir 133 escaños (32,55%), cuatro escaños menos que en las generales de 2023. En segundo lugar ha quedado el PSOE, con 115 diputados (28,87%), seis menos que hace tres años y medio.

El único partido de ámbito nacional que ha subido en estas elecciones es Vox, que ha pasado de 33 a 52 escaños (16,06%), 19 más que en 2023. Su presidente, Santiago Abascal, ha afirmado que "solo el gran crecimiento" de su formación ha hecho posible "la misión de echar" a Pedro Sánchez de Moncloa, pero no ha aclarado si solo dará apoyo a Feijóo para ser investido o querrá tener asientos en el Consejo de Ministros.

Con esta victoria electoral, Feijóo se quita la espina del 23 de julio de 2023, cuando el PP ganó las elecciones con 137 escaños (31,5%) y sacó más de tres puntos de ventaja al PSOE (31,6% y 121 diputados), pero no logró sumar con Vox, que obtuvo 33 escaños (12,4%), a falta de varios escaños para llegar a los 176 de la mayoría absoluta.

La suma de PP y Vox alcanza los 185 escaños, y unidos a los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) --con quien el PP concurrió en coalición en Navarra-- supone una holgada mayoría absoluta que permite a Feijóo ser investido presidente acometer la "reconstrucción nacional" que Feijóo ha defendido en la campaña.

EUFORIA EN GÉNOVA

La euforia ha empezado a recorrer el PP a partir de las 21.30 horas, conforme avanzaba el escrutinio, que Feijóo ha seguido desde la sede con vicesecretarios y equipo de campaña. También se han acercado a 'Génova' los dos expresidentes, Mariano Mariano y José María Aznar.

El júbilo y la alegría se ha sentido sobre todo en la calle, donde se han concentrado miles de simpatizantes y afiliados para celebrar el triunfo del PP. Desde allí, DJ Pulpo ha animado la 'fiesta' de partido pinchando música, como Nino Bravo 'Un beso y una flor', La la love you 'El fin del mundo' o Alaska 'A quien le importa'.

Una de las primeras canciones que ha sonado en la calle Génova ha sido la de 'Callaíta de Bad Bunny, que ha recordado a la polémica abierta después de que Feijóo utilizara en el debate a cuatro el término "calladita" para recriminar a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, su silencio en Paiporta tras la dana.

FEIJÓO REUNIRÁ EL MARTES LA JUNTA DIRECTIVA EL MARTES

Feijóo prevé reunir este martes a la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para analizar los resultados electorales de estas generales con los 'barones' de PP y cargos del partido.

"El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España. 'EL MANUAL'", ha escrito el Partido Popular en su cuenta oficial de 'X' para celebrar su victoria con una referencia a Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, que en las últimas semanas ha recurrido a su libro para mostrarse convencido de una victoria de PSOE.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Sánchez --con casi el 90% de los votos escrutados-- para felicitar a Feijóo por el resultado del PP en las generales, una llamada de "cortesía" que le ha agradecido, según fuentes 'populares'.