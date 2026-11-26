El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "huir" sin "contestar a nada", como su pregunta acerca de cómo "financió las primarias" del PSOE. Dicho esto, ha prometido "verdad, decencia y gestión" si llega al Palacio de la Moncloa.

Así se ha pronunciado en su intervención inicial en el debate a cuatro que organiza la Academia de Televisión, donde ha cogido el guante de la candidata de Frente Amplio, Anda Colau, y ha subrayado que "por supuesto" que el PP condena "cualquier tipo de violencia machista". Eso sí, le ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "menos ha defendido a las mujeres". "Pero usted sabrá", le ha espetado.

A renglón seguido, Feijóo ha atacado a Sánchez con la corrupción. "Si alguno de ustedes recibiese miles de euros de un familiar seguro que lo recordaría ¿verdad?", ha interpelado, para añadir que hace una semana, en el 'cara a cara', preguntó a Sánchez "cómo había financiado sus primarias". "La verdad es que no me contestó", se ha quejado.

PIDE SABER CÓMO HA FINANCIADO SÁNCHEZ SU CARRERA POLÍTICA

Feijóo ha insistido en preguntar al jefe del Ejecutivo cómo "ha financiado su carrera política antes de llegar a ser secretario general del Partido Socialista" y ha criticado no recibir respuesta de esto ni de otros asuntos.

"No me contestó porque no hizo caso a los maquinistas. No me contestó porque no se revisó la línea del AVE a Andalucía y después de la tragedia de Adamuz no se evitó la tragedia de Toledo. No se contestó porque abandonó Ceuta a pesar de los avisos del CNI. No contestó por qué siempre está justificando a Marruecos. No contestó porque ignoró a Mari Carmen a pesar de que le haya pedido ayuda", ha relatado.

Además, Feijóo ha dicho que tampoco le contestó dónde está el dinero de los impuestos de los españoles ni por qué eligió a José Luis Ábalos como ministro de Fomento y a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. De la misma manera, le ha echado en cara que tampoco respondiese a sus preguntas sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"El señor Sánchez no contesta nada, solo huye. Y esta noche seguramente volverá a huir. Pero España sí que necesita respuestas. Verdad, decencia y gestión. Y yo estoy aquí para dárselo a ellos", ha concluido.