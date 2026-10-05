Feijóo comparecerá hoy a las 10:00 en la sede del PP tras el anuncio de adelanto electoral de Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 3 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizará hoy una declaración institucional a las 10:00 horas en la sede nacional de la calle Génova de Madrid, según ha informado el PP.

El máximo dirigente 'popular' valorará el adelanto electoral anunciado a las 9:00 horas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disolverá hoy las Cortes y celebrará un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar la convocatoria de los comicios el 29 de noviembre.

Ésta se ha producido tras decaer los dos reales decretos Ley para facilitar el acceso a la vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Parlamento con los votos del PP, Vox y Junts. Tras la reflexión de este fin de semana, Sánchez ha decidido el adelanto electoral.