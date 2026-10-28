Feijóo está en contacto con Page y el alcalde de Urda y les ofrece "su apoyo en estos momentos difíciles"

El presidente del PP, Alberto núñez-Feijóo, participa en el XV Aniversario de Vozpópuli, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y el alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno (PP), a los que ha trasladado su apoyo tras al accidente que se ha producido en esta localidad toledana al chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, según han indicado fuentes del partido.

Por el momento, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado al menos 10 fallecidos en este accidente ferroviario, si bien ha precisado que seguramente las cifras seguirán aumentando a medida que vayan trabajando los servicios de emergencia y bomberos que están trabajando allí.

Feijóo está en contacto con el presidente de Castilla La Mancha y con el alcalde de Urda. Fuentes del partido han señalado a Europa Press que el líder del PP ha trasladado "todo su apoyo y solidaridad en estos momentos difíciles para las autoridades autonómicas y locales".

EL PP CANCELA SU AGENDA

En un mensaje en la red social X, Feijóo ha asegurado estar "muy preocupado" por este accidente de tren que se ha producido en Urda (Toledo) y ha subrayado que "lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias". "Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.

El Partido Popular no tendrá actos este jueves tras este accidente. "Se cancela toda la agenda de campaña del partido en todo el país como consecuencia dramático accidente ferroviario de Toledo a la espera de tener más información", ha comunicado la formación.