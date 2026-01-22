Feijóo conversa con el sindicato de maquinistas ferroviarios y pide al Gobierno un "diálogo leal"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado este miércoles con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, una contacto en el que ha defendido la necesidad de que el Gobierno restablezca un "diálogo leal y constructivo" con este colectivo, según ha informado el PP en un comunicado.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas".

En esa conversación con el secretario general de este sindicato, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha transmitido en primer lugar su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona.

UNA SITUACIÓN QUE DESACONSEJA EL "ENFRENTAMIENTO"

Además, el líder del PP le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión "desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario". Por eso, ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez a "reestablecer un diálogo leal y constructivo".

También le ha mostrado la preocupación por "la elevada cantidad de incidencias registradas en las vías españolas" y considera que el Gobierno debe explicar "con detalle" por qué las "medidas que se están adoptando tras esta semana negra ferroviaria no se implementaron con carácter previo", ha señalado el PP en el mismo comunicado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló este miércoles que no comparte con los maquinistas que la huelga general sea la mejor manera de vehiculizar sus reivindicaciones para mejorar la operativa ferroviaria. En cualquier caso, aseguró que su intención es buscar un acuerdo con los maquinistas para evitar la huelga.

"Vamos a trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y, a partir de ahí, abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada", afirmó en una comparecencia ante los medios.

Previamente, en una entrevista, Puente achacó esa huelga a la situación anímica del colectivo tras el fallecimiento de dos compañeros en esos accidentes y reiteró que se sentará a dialogar con los maquinistas para intentar evitarla. Sin embargo, el PP criticó duramente que atribuyese esa huelga a su estado de ánimo y no a la "deficiente" situación de las vías y llegó a hablar de "miseria moral" detrás de esas declaraciones.