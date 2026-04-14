Feijóo critica el "coqueteo" de Sánchez con China y le insta a aclarar si va a "alterar" las alianzas internacionales

1077772.1.260.149.20260414151058 Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP, Miguel Tellado; y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García; durante la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del PP del Congreso y del Senado, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes, ante el viaje a China de Pedro Sánchez, el "coqueteo con terceros países al margen de Europa" y ha señalado que el jefe del Ejecutivo debería aclarar en el Congreso si va a "alterar" las alianzas internacionales de España.

En la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en la Cámara Baja, Feijóo ha indicado que, igual que el debate sobre la regularización de migrantes debería "sustanciarse" en el Congreso y "no en un Consejo de Ministros con el presidente viajado por China", también en el Parlamento es donde Sánchez "debería estar aclarando si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior de alguna forma".

En este punto, el presidente de los 'populares' ha ironizado con que Pedro Sánchez pida implicación a Pekín en Ucrania cuando él "ni siquiera puede formar un Gobierno sin ministros en contra de la OTAN".

También le ha recriminado que reclame cambiar las cuotas de representación de las democracias en el terreno internacional cuando "no tiene ni mayorías en las cámaras de representación del pueblo español". "¿Pero qué broma es esta?", se ha preguntado, cosechando un aplauso de la bancada del Grupo Popular.

El presidente del PP ha subrayado que en esto también hay que dar "una respuesta clara" porque "la paz, la democracia, los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho" son "valores occidentales" que "solo protegen las democracias".

"Ceder el espacio que le corresponde a los países democráticos a países que no lo son, son una traición a los valores democráticos del mundo. Y solo cabe preguntarse a cambio de qué. También el 'a cambio de qué' debería de aclararlo aquí", ha manifestado.

SE COMPROMETE A "LIBERAR A ESPAÑA Y A EUROPA DEL ORBÁN DEL SUR"

Feijóo ha destacado además que el resultado de las elecciones en Hungría "es algo más que una victoria", dado que es "la derrota de una forma de entender la política y de una forma de entender el ejercicio del poder". Según ha dicho, ahora el deber del PP es trabajar también para "liberar a Europa del Orbán del Sur". "Y lo vamos a hacer, la vamos a liberar", ha garantizado, en alusión a Pedro Sánchez.

El líder del PP ha indicado que en España están viendo "tensiones constantes con los contrapesos institucionales, personalización del poder, deterioro de los servicios públicos, un Estado que no funciona, el conflicto permanente como herramienta política y el coqueteo con terceros países al margen de Europa e incluso, a veces, contra Europa".

"Acabar con esto es por lo que celebramos el resultado de Hungría, ¿verdad? Pues sigamos haciendo nuestro trabajo para acabar también con esto en España", ha pedido a los diputados y senadores del Grupo Popular.

PIDE A LOS PARLAMENTARIOS DEL PP "EXIGENCIA Y PREPARACIÓN"

Tras asegurar que el legado de Sánchez es el de la "corrupción", la "inflación" y la "saturación de los servicios públicos", ha dicho a los suyos que no están aquí para "resignarse" o para limitarse a "patalear" sino para "corregir" la "decadencia".

Por eso, les ha pedido dos cosas: "exigencia y preparación". "Exigencia porque nosotros no podemos normalizar nunca lo que no es normal. Sigamos pidiendo explicaciones, sigamos señalando responsabilidades. No les vamos a pasar una", ha indicado.

En segundo lugar, ha pedido "preparación" porque "el cambio no puede ser solo una expectativa" sino que "tiene que ser una realidad lista para activarse de manera inmediata". A su entender, tienen que aprovechar este tiempo para preparar "la alternativa aplicable desde el primer día" que lleguen al Palacio de la Moncloa.