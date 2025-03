Feijóo critica que Sánchez abra a Bildu las puertas de Moncloa y garantiza que con el PP no tendrán "ese honor"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya recibido a Bildu en el Palacio de la Moncloa y ha garantizado que con él no tendrán "ese honor" porque él no se lo va a "conceder".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya mantenido un encuentro con la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua --el primero de un representante de la izquierda abertzale en el Palacio de la Moncloa-- dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno ha realizado con los grupos parlamentarios para hablar sobre Ucrania y el gasto en Defensa.

Feijóo ha criticado duramente que Sánchez haya "abierto las puertas del Palacio de la Moncloa a Bildu". "Que disfruten la visita", les ha espetado, para añadir que "los tiempos de legitimación acabarán con este presidente".

El presidente de los 'populares' ha garantizado que si él gobierna no recibirá a Bildu en el Palacio de la Moncloa. "En la España que viene no tendrán ese honor porque yo no se lo voy a conceder", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

TELLADO: "HOY CULMINA LA INFAMIA"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien también ha cargado contra el presidente del Gobierno por recibir en el Palacio de la Moncloa a la portavoz parlamentaria de Bildu.

"Empezó blanqueando y pactando con los herederos de ETA para mantenerse en Moncloa y hoy culmina la infamia metiéndoles en ella", ha declarado Tellado en un mensaje en la misma red social.