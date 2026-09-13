Feijóo da por amortizado el "miedo a la ultraderecha" que agita Sánchez y prepara al PP para la "batalla definitiva"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado (2i), Cuca Gamarra y Juan Bravo, a 9 de febrero de 2026, en Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, da por amortizado el "miedo a la ultraderecha" que viene agitando como arma electoral el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde los comicios de 2023, y se prepara para la "batalla definitiva" en las generales de 2027, una cita que en su equipo afrontan como "una revancha" tras no lograr llegar a La Moncloa hace tres años, según han reconocido a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' vislumbran que Sánchez quiere explotar de nuevo como eslogan electoral "la amenaza ultra", siguiendo así la estela que abrió en las últimas generales y que ha utilizado de forma recurrente en sus debates parlamentarios, subrayando la idea de que la derecha se ha mimetizado con la ultraderecha. Sin embargo, los 'populares' creen que esa estrategia "ya no cuela" y no va a funcionar ante las próximas generales.

En un inicio de curso con aroma electoral --en 2027 habrá generales, municipales y autonómicas en 12 comunidades--, el jefe del Ejecutivo ya dejó entrever el pasado lunes en una reunión del Grupo Socialista cuál será su hoja de ruta en los próximos meses, una cita que coincidió con la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en el estado alemán de Sajonia-Anhalt.

De hecho, los resultados de esos comicios en Alemania han servido a Sánchez para erigirse como la "punta de lanza de las políticas progresistas" frente a la "amenaza ultra" que "gana terreno" en Europa y el mundo, "gracias en gran medida a la derecha tradicional". Por eso, esta semana subrayó que "un gobierno de coalición progresista como el de España es más necesario que nunca". "El mundo nos mira", enfatizó ante los parlamentarios socialistas.

En 'Génova' sostienen que esos argumentos forman parte de la estrategia de "polarización" de Sánchez y que usa de forma recurrente en cada intervención como, según destacan, hizo este mismo miércoles en el Congreso al acusar a PP y Vox de querer "robar" el derecho al voto a los exiliados españoles tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelar el ceso de la denominada 'ley de nietos'.

El PP está convencido de que el intento de Sánchez de convertir el "miedo a la ultraderecha" en palanca de precampaña no va a surtir efecto y, como prueba de ello, citan los resultados del PP en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en el último año, donde los 'populares' fueron la fuerza ganadora.

FEIJÓO TUVO MÁS VOTOS QUE MERZ, QUE SÍ LOGRÓ GOBERNAR

En el equipo de Feijóo recalcan que los ciudadanos quieren "cambio en España" para tener un Gobierno que se ocupe de sus problemas reales, como la vivienda. "Lo que da miedo es Sánchez", aseguran a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que advierten que su "inacción" y "mentiras" en el asalto de Ceuta y su política migratoria supondrá un coste electoral para el PSOE en las urnas.

El PP considera que no se puede comparar la situación del PP español con la CDU del canciller alemán Friedrich Merz, dado que en España no hay riesgo de 'sorpasso' de Vox como sí ha ocurrió hace una semana en la región de Sajonia. "El Gobierno de España pasa por el Partido Popular", resaltan fuentes 'populares', que sostienen además que la subida de la formación de Santiago Abascal no es a costa del PP.

Así, en 'Génova' consideran que, pese a la subida que recogen las encuestas, el PP "mantiene a raya" a Vox. "La ultraderecha en Europa recorta puntos a los partidos convencionales pero aquí el PP se mantiene firme. Somos el Partido Popular más potente de Europa", sostienen fuentes de la formación, que recuerdan que Merz --cosechó en febrero de 2025 el 28,5% de los votos-- se convirtió en canciller tras firmar un gobierno de coalición con los socialdemócratas alemanes, mientras que Feijóo, pese a tener más del 33% de los sufragios, no llegó a Moncloa.

EL PP VATICINA QUE "TODO VA A IR A PEOR" PARA SÁNCHEZ

En la dirección del PP consideran además que "todo va a ir a peor" para el Gobierno porque a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente, se ha sumado ahora la "negligente" gestión en Ceuta por "ignorar los avisos" de la avalancha de migrantes irregulares, de la que esperan "más revelaciones y datos" en las próximas semanas. "Pagará ante la Justicia y en las urnas", advirtió Feijóo a Sánchez la pasada semana en el Pleno del Congreso.

Eso sí, en el equipo de Feijóo admiten que en este momento de "decadencia" y "guerra" interna dentro del propio Gobierno no pueden cometer errores ni improvisar. Por eso, el líder del PP mandó el pasado jueves un 'WhatsApp' a 'barores' y cargos del partido erigiéndose en 'mando único comunitativo', ya que, aparte de solicitarles "prudencia" y "coordinación", les conminaba a ceñirse a la línea discursiva de 'Génova'.

Pese a que la crisis de Ceuta pasa factura al Gobierno, el PP descarta la moción de censura en este momento por entender que supondría desviar el foco cuando hay que dejar que el Ejecutivo "se cueza". "La putrefacción cada día es mayor", declara en privado un vicesecretario del PP, que añade que "el cadáver está encima de la mesa" con una legislatura "agotada" y un Gobierno "muerto".

FEIJÓO IRÁ A CATALUÑA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA A menos de 300 días para las generales, los 'populares' aseguran que llegan a esta recta final de legislatura preparados para dar la "revancha" a Sánchez cuando ponga fecha a las elecciones, que afrontan como "un ajuste de cuentas". "Los cuadros del PP han llegado de las vacaciones anímicamente enchufados y con muchas ganas de medirse con la izquierda en las urnas", admiten a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

Esa tensión electoral que ya se vive en las filas del PP se verá en los próximos meses, dado que Feijóo ha movilizado a su comité de dirección para recorrer todas las provincias. El líder del PP hará lo propio con una intensa agenda que le llevará a todas las comunidades autónomas, consciente de que tiene "una responsabilidad histórica", según fuentes de su entorno.

Por lo pronto, el próximo fin de semana Feijóo volverá a Cataluña para participar en un acto con afiliados del PPC, consciente de que esa comunidad es clave para llegar a Moncloa por el elevado número de escaños que reparte. En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la Ciudad Condal y lograr representación en Lleida y Girona, han indicado a Europa Press fuentes del partido.