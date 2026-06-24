Feijóo denuncia la "obsesión" de Sánchez con Ayuso y le pide no dar lecciones: "No dimite porque no tiene dignidad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la "obsesión" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se haya dedicado a poner el "ventilador" durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno. Dicho esto, ha pedido al presidente que no le dé "lecciones" porque no se las "acepta".

"Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Uno le puede salir rana, es verdad, señor Sánchez. Pero si salen todos ranas, la rana es usted", ha espetado Feijóo a Sánchez en su segunda intervención en el Pleno de la Cámara Baja.

El jefe de la oposición ha resumido la intervención de Sánchez en "conspiraciones, insultos, difamaciones, chulería", "que viene la derecha" o "información privilegiada". "¿700 asesores para esto? Creo que hay más gente en Moncloa echando currículum que trabajando", ha exclamado, para espetar a la bancada socialista: "Creo que están ustedes peor de lo que parece".

Además, el jefe de la oposición ha indicado que Sánchez "se ha cachondeado" y "ha humillado" a todos los socios del PSOE "en directo", al tiempo que ha mostrado en su discurso una "chulería impropia".

EXHIBE SUS FOTOS CON SÁNCHEZ Y ZAPATERO

Feijóo ha recriminado a Sánchez que una vez más haya vuelto a hablar de "una foto" suya de hace 35 años, en alusión a su instantánea en un yate con el narco Marcial Dorado. "Tengo que reconocer que tengo más fotos. Fíjese, la última foto que tengo con alguien acusado de contrabando. Y la última foto que tengo con aquellos que en varios sumarios le llaman el uno", ha proclamado, mostrado sus fotos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el propio jefe del Ejecutivo.

El líder del PP ha dejado claro que no acepta lecciones de Sánchez en materia de corrupción porque ha gestionado 20 años recursos públicos y no ha tenido "ningún problema". "A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. A mí no me han metido en la cárcel a ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto", ha abundado.

A renglón seguido, ha criticado que Sánchez acuse al PP de tener "información privilegiada" y ha dicho que información privilegiada es leer desde primera hora nuevas revelaciones de corrupción, como el hecho de que la Fiscalía pida "ocho años de cárcel para el socialista Tito Berni", que el juez cite "al amigo y pagador de ZP, Julito Martínez, el 21 de julio" o que haya una "nueva pieza de la UDEF contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú". "¿Pueden dejar algún rato de dar estas noticias?", ha proclamado.

"OBSESIÓN" CON AYUSO: "¿POR QUÉ NO VA USTED AL PSICÓLOGO?"

Feijóo ha criticado que a Sánchez le hayan aconsejado que la "mejor defensa es poner el ventilador contra otros" como, a su juicio, ha hecho con la presidenta de la Comunidad de Madrid. A su entender, esa "obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio", le ha espetado.

En este punto, ha recordado que fue Isabel Díaz Ayuso "la que denunció el contrato de Ábalos (exministro) y ahora está en la cárcel en materia de corrupción". Por eso, cree que lo que "molesta" a Sánchez es que "ella destapara" su corrupción.

Feijóo ha reprochado a Sánchez que sostenga que el PP está "cobijando" al empresario Víctor de Aldama, que ha sido condenado a poco más de 4 años de cárcel pero no entrará en prisión. "Oiga, no", ha manifestado.

El líder del PP también ha acusado a Sánchez de "mentir" sobre la situación y posición de España en rankings internacionales de democracia o transparencia internacional cuando España "está por debajo de Ruanda, de Botsuana y de Arabia Saudí".

En su intervención, Feijóo también ha aludido al ministro Oscar López, sentado en el banco azul. "No se ría con este ministro, que es el único que le investigó con las cloacas. No se ría de ese ministro, que es el que le investigó con su sauna", ha asegurado.

DENUNCIA QUE NO ASUMA RESPONSABILIDADES COMO SÍ OCURRE EN LA UE

Feijóo ha criticado que Sánchez no asuma responsabilidades políticas, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE. "En Portugal dimite el ministro por investigaciones de corrupción. En Francia dimite el primer ministro por no presentar el presupuesto. En Alemania dimite el ministro porque no tiene mayoría. En Reino Unido esta misma semana por haber perdido una elección regional", ha enumerado.

Sin embargo, ha asegurado que Sánchez no dimite "simplemente porque no tiene dignidad" y ha dicho que es "duro" ver a la bancada del Grupo Socialista "sonriendo, aplaudiendo y defendiendo la corrupción". "Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", ha dicho al portavoz del Grupo Socialista.

Finalmente, ha indicado que "hay una mayoría de españoles que grita cambio" y "no se resigna". Por eso, ha garantizado que España va a tener un gobierno "limpio", "honesto" y "a la altura". "Tienen mi palabra de que le daremos a España un gobierno limpio. Con su ayuda, señorías, o sin ella", ha aseverado.