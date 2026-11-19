(I-D) El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez- Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado su última intervención en el 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presumiendo de su perfil gestor y de saber gobernar. "Yo sí cumplo", ha proclamado.

En el 'minuto de oro' que ha puesto broche final al debate, ha dicho que él no es "un candidato de manual". "No bailo mitines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país", ha afirmado, en alusión a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

El jefe de la oposición ha asegurado que él cree en la política como servicio y sabe sacar adelante presupuestos. "Sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis", ha enfatizado.

"TE VOY A DECIR LA VERDAD SIEMPRE"

Además, ha señalado que no va a mentir a los ciudadanos. "Te voy a decir, les voy a decir la verdad siempre, sé lo que es gobernar, he gobernado, sé lo que es gestionar. Y es lo que necesita España", ha resaltado.

Feijóo ha apelado al cambio, el eje central de su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. "España necesita un cambio", ha sentenciado, para añadir que el país necesita de "servidores competentes y decentes".

Finalmente, ha señalado que España necesita que se respete el esfuerzo de la gente y que el país se ponga "a funcionar". "Y por eso les pido el voto el 29 de noviembre para hacer lo posible. Yo sí cumplo", ha finalizado.