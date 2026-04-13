Feijóo detallará este martes al Grupo Popular su ofensiva contra Sánchez en asuntos como la regularización de migrantes

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en el Congreso, a 8 de julio de 2025. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este martes a diputados y senadores en el Congreso para detallar su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos como la regularización extraordinaria de migrantes.

Precisamente, este martes el Consejo de Ministros --que presidirá el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, al encontrarse el jefe del Ejecutivo de viaje en China-- prevé aprobar la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento.

El real decreto estaba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Gobierno aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

EL PP USARÁ TODOS LOS INSTRUMENTOS CONTRA ESTA "BARBARIDAD"

El PP ya ha avanzado que usará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos en el ámbito nacional o europeo contra la regularización de migrantes. "No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico, en el ámbito nacional o europeo, que el PP no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", ha declarado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

Además, preguntada por si el PP piensa en acudir a los tribunales contra la regularización, ha respondido que "habrá que ver qué texto viene para decidir qué vías se siguen y qué cauces se siguen". El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ya ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Supremo esta regularización, solicitando su suspensión cautelar.

En su comparecencia, Ezcurra ha asegurado que ante la inmigración "ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión". "Hay otra forma de hacer las cosas. Se puede ser firme en la solidaridad y contundente en las exigencias. Hay que venir a aportar, el que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley. El que delinca se tendrá que ir", ha declarado.

La dirigente del PP también ha cargado contra el Ejecutivo por no haber aclarado el número de personas que se verán beneficiadas por la regularización, así como su procedencia. "El Gobierno habla de medio millón, la plataforma de la regularización habla de 700.000 personas, Funcas habla de 840.000, la Comisaría General de Extranjería, 1.200.000, el CNI, 1.350.000", ha precisado.

BEGOÑA GÓMEZ, EL CASO MASCARILLAS O LA INVESTIGACIÓN DE ADAMUZ

En la reunión plenaria del Grupo Popular que presidirá Feijóo --arrancará a las 12.30 horas en el Congreso-- se hablará previsiblemente también de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; o el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Se prevé que en esta cita de Feijóo con sus diputados y senadores también se aborden las últimas novedades sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas, como el informe de la Guardia Civil que confirma la rotura de la vía 22 horas antes del siniestro, si bien no saltó la alerta en Adif. El PP ha solicitado de forma reiterada la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.