Feijóo dice que España necesita referentes morales como León XIV y segura que "su voz no clama en el desierto"

El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este sábado que España necesita referentes morales como el Papa y ha destacado que la voz del Pontífice "no clama en el desierto", sino que "se escucha" y que con su mensaje León XIV "ofrece esperanza".

Así lo ha dicho mediante el mensaje que ha colgado en su cuenta de X para la bienvenida al Santo Padre en la visita de una semana que inicia este sábado a nuestro país y que tiene Madrid como su primera escala.

"Bienvenido, Santo Padre. Millones de españoles reciben con gran ilusión esta visita. El mundo y la España de hoy necesitan referencias morales y el Papa es uno de ellos. Su voz no clama en el desierto: se escucha y ofrece esperanza", sostiene el líder del PP.

Feijóo ha lanzado este mensaje, recogido por Europa Press, antes de escuchar en directo el primer discurso pronunciado por el Papa, que ha tenido lugar la recepción que le han ofrecido los Reyes en el Palacio Real, a la que han acudido las altas instituciones del Estado.

En esta alocución, León XIV ha llamado a la "reconciliación", ha pedido una mayor "cooperación" entre todas las fuerzas en España, ha alertado de las "ideologías prefabricadas" y contra la "polarización y ha animado a "huir de enfoques identitarios que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

Feijóo ha vuelto a recurrir a X para destacar una de la frases de ese primer discurso de Robert Prevost en nuestro país. "La verdad es siempre más grande que nosotros", ha escrito.