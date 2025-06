Feijóo dice que la ponencia Política del PP fija la Constitución como límite para pactos con Vox y otros partidos

Subraya que su "objetivo" es lograr "10 millones de votos" para tener un Gobierno "en solitario"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la ponencia Política del PP fija la Constitución como límite para llegar a pactos con otros partidos políticos como Vox, si bien ha dejado claro que su "objetivo" es lograr 10 millones de votos en las urnas para poder tener un Gobierno "en solitario".

En una entrevista en la 'cadena Cope', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que este martes se presenta en Sevilla la ponencia Política del PP ante el congreso nacional extraordinario que celebrarán en Madrid entre el 4 y el 6 de julio. Se trata del documento que han elaborado el presidente andaluz, Juanma Moreno, la eurodiputada Alma Ezcurra, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Al ser preguntado expresamente si, tras unas elecciones generales, se puede normalizar la relación con Vox en caso de que el PP dependa de ese partido, Feijóo ha subrayado que el PP es "un partido previsible" y no pacta "nada en contra de la Constitución, ni nada en contra del ordenamiento jurídico" de España. De hecho, ha subrayado que "así ocurrió en la investidura". "Y estos son nuestros límites dentro de la Constitución", ha abundado.

Feijóo ha admitido que "dialogar con otros partidos para concretar asuntos y sacar la gobernabilidad" de España adelante "es la obligación de alguien que no tenga mayoría", pero ha recalcado que su "objetivo" es lograr 10 millones de votos en las próximas elecciones.

"HAY VOTOS SUFICIENTES PARA UN GOBIERNO SÓLIDO DEL PP" En este punto, ha recordado que cuando en 2022 llegó a la Presidencia del PP, el partido tenía "cinco millones de votos" y en las generales de 2023 obtuvo "ocho millones de votos". A su entender, si llegan a 10 millones de votos el PP gobierna en España, subrayando además que "hoy no hay una sola encuesta que la suma de PP y Vox no esté entre el 48 y el 50%".

Feijóo ha afirmado que "hay votos suficientes para hacer un Gobierno sólido del Partido Popular" y ha insistido en que quiere "conseguir 10 millones de votos y tener un Gobierno en solitario". "Creemos que es importante para el país tener un Gobierno en solitario para reconstruir la convivencia y presentar un proyecto nacional, un proyecto de España", ha explicado.

Dicho esto, ha indicado que la ponencia Política del PP habla de "un proyecto nacional" que recoge los principios y valores del PP, reiterando que la Carta Magna es su límite para cualquier pacto con otros partidos.

"Nosotros dentro de la Constitución hablamos con los grupos parlamentarios, que se conformen, pero nuestro objetivo, no se lo oculto, es tener un Gobierno respaldado por 10 millones de votos", ha aseverado.

APOYO DEL 99,72% DE LOS AFILIADOS EN PRIMERA VUELTA

Feijóo ha hecho referencia a los resultados de la votación de los afiliados del PP ante el congreso de julio, donde logró el 99,72% de los votos para presidir el PP en la primera vuelta de las 'primarias'. En el cónclave ya serán los más de 3.200 compromisarios los que deberán votar en segunda vuelta de las 'primarias' del PP.

Feijóo ha admitido que solo había una candidatura, la suya, saludando que los afiliados se acercaran a las sede a votar. Además, ha indicado que se ha tomado "muy en serio" la campaña que ha hecho por España estos 15 días explicando su proyecto a los militantes, donde ha visto un PP "muy vivo" y "con muchas ganas", sabiendo que deben presentar un "proyecto nacional" y "reconstruir el esqueleto constitucional que Sánchez ha dinamitado en parte".

"Ha sido una campaña, que yo me la he tomado muy en serio, no como en las primarias de Sánchez. Yo no cambio las papeletas, no me meto detrás de un biombo en Génova para cambiar las papeletas en mi beneficio, eso lo dejamos a Sánchez", ha afirmado.

Finalmente, Feijóo ha apostado por "volver al sosiego, a la conversación y al diálogo", haciendo "política de verdad". "Por tanto, tenemos una gran responsabilidad y yo estoy animado, más que nunca, a ejercer esa responsabilidad", ha dicho.