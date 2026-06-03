Feijóo dice que las revelaciones de 'caso Leire' confirman que PSOE usó el poder para "montar una organización criminal"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que cada revelación del llamado 'caso Leire' es "más vergonzante" que la anterior y confirma que dentro del PSOE y del Gobierno se utilizó el poder para "montar una organización criminal".

Así se ha pronunciado después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incorporado al sumario del 'caso Leire' que investiga la Audiencia Nacional señale que la presunta trama buscaba "proteger los intereses" del PSOE y de miembros del Gobierno como "su presidente", Pedro Sánchez.

La UCO indica también que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. Además, el jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Pedro Sánchez, según consta en el sumario.

"CADA REVELACIÓN ES MÁS VERGONZANTE QUE LA ANTERIOR"

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo se hace eco de más de una decena de informaciones de diferentes medios de comunicación sobre el 'caso Leire' para aseverar que "cada revelación es más vergonzante que la anterior".

"Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal", ha afirmado el presidente del PP, en alusión a la moción de censura que promovió el PSOE de Pedro Sánchez en 2018 para desalojar a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa con el 'caso Gürtel' como telón de fondo.

El jefe de la oposición, que lleva meses pidiendo al jefe del Ejecutivo que adelante las elecciones generales, ha indicado que "la defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible".

MUÑOZ: "ERA EL GOBIERNO Y EL PSOE TRATANDO DE PROTEGER A SÁNCHEZ"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que "no era solo Leire" y "no eran cosas de Cerdán", exsecretario de Organización del PSOE, sino que "era el Gobierno y el PSOE tratando de proteger a Sánchez".

"Llevan años engañando y mintiendo incluso a quienes les defendían. Lo sabían todo y lo sabían todos", ha asegurado la dirigente del PP en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha indicado que lo que están "conociendo sobre las cloacas de Pedro Sánchez es gravísimo y requiere una explicación urgente". "El fango estaba realmente en las entrañas de Moncloa y de la sede del PSOE", ha manifestado en 'X'.

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha asegurado que "la situación es insostenible". "Solo se sostiene por el interés de un solo hombre, aunque la degradación sea evidente y todo se envilezca cada día más", ha aseverado.