Feijóo dice que Sánchez "lo fía todo a la amnesia" pero cree que la noche electoral se sabrá quién es el presidente

Sobre la posibilidad de pactar con el PNV, admite que en economía hay coincidencias pero existen "divergencias" en política territorial



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "lo fía todo a la amnesia" ante las elecciones generales del 23 de julio pese a los numerosos "escándalos del sanchismo". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que la noche electoral ya se sabrá quién será presidente del Gobierno de España y ha indicado que la "discusión" ese día no está "tanto en quién puede ser el nuevo inquilino de la Moncloa sino "con qué fórmula va a gobernar".

"Tengo el convencimiento y la intuición de que el 23 de julio por la noche se va a saber quién es el presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo en una encuentro organizado por el diario La Razón, al que han asistido la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y varios de sus 'barones' territoriales como el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso López Miras o el valenciano Carlos Mazón.

Feijóo ha reclamado una "una mayoría contundente" y "concluyente" en las generales frente al PSOE de Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, lo fía todo al olvido de los españoles. "Lo cierto es que han sido tantos los escándalos del sanchismo que desean que se olviden y de hecho lo fían todo a una campaña de amnesia", ha abundado, para añadir que eso demuestra que "además de no respetar a los ciudadanos" les toman "por idiotas".

El jefe de la oposición ha solicitado traducir en votos "las razones" que tienen los españoles para querer cambiar el rumbo de nuestra nación. "Los que rechazan lo que ha sucedido estos últimos años y los que quieren cambiar su presente y su futuro", ha manifestado, para apelar al voto útil al PP frente a la división del espacio de centroderecha que podría penalizarles en una veintena de provincias que reparten tres o cuatro escaños.

DICE QUE LOS ERRORES DEL GOBIERNO NO SE DEBEN A LA CASUALIDAD

Feijóo ha afirmado que "las malas políticas acarrean siempre malas consecuencias" y ha rechazado que errores del Gobierno sean consecuencia de la "casualidad" o causados por los socios del Ejecutivo como, a su entender, quiere hacer creer ahora Sánchez. "No hay casualidad porque se sustituye un proyecto político por uno personal para resistir, no para gobernar", ha manifestado.

Es más, ha afirmado que en la Ley del 'sólo sí es sí', y en todo lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez esta legislatura "hay dolo político" y ha subrayado que gracias al PP, se ha cambiado esa norma y se ha evitado que el independentismo gobernase Barcelona o Vitoria.

Tras recordar su promesa de recuperar el delito de sedición, tipificar el referéndum ilegal y recuperar las penas por malversación, Feijóo ha denunciado que "el sanchismo" se haga cada vez más condescendiente con "los enemigos" de España. "Se aleja cada vez más de la mayoría social para acercarse al populismo y al independentismo", ha declarado.

En este sentido, ha subrayado que "los más beneficiados" de la etapa de Gobierno de PSOE y Podemos han sido "los sediciosos, malversadores, agresores sexuales, terroristas y okupas", favorecidos por cesiones que han llegado a debilitar al Estado democrático "ante futuras amenazas"

RELACIONES CON EL PNV

Feijóo, que ha situado a Sánchez en el foco principal de sus críticsa, ha afirmado que "el sanchismo" es una versión "tardía de Podemos" y el "brazo ejecutor" de lo que quieren los independentistas y Bildu, "para frustración de muchos socialistas moderados, que quisieran a su partido en otro sitio, con otros principios y otras formas", según ha agregado.

Al ser preguntado expresamente por la posibilidad de poder pactar con el PNV tras el 23J, Feijóo ha reconocido que desde el punto de vista de la política económica e industrial el PP tiene "muchas coincidencias" con el PNV y ha agregado que ya verán "si es necesario con quién" tienen que llegar a acuerdos, pero después ha subrayado que en política territorial y autonómica hay "divergencias" con los nacionalistas vascos.

"Cuando el PNV aprobó los Presupuestos del PP fue bueno para el País Vasco", ha admitido, si bien poco después de ese apoyo a las cuentas públicas de Mariano Rajoy, permitió con sus votos que prosperase la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.

PIDE UNA MAYORÍA "CONTUNDENTE Y CONCLUYENTE"

Al ser preguntado por la ralentización del PP que recogen ya varias encuestas tras los pactos con Vox, Feijóo ha admitido que estas elecciones, por sus circunstancias, son "una gran incógnita". Según ha añadido, con 40 grados de temperatura, muchos españoles estarán fuera de casa por vacaciones, a lo que se le une el cansancio electoral porque se celebran poco después de los comicios del 28 de mayo.

Ante la cita con las urnas y para no depender de Vox, Feijóo ha pedido a los votantes que le otorguen una mayoría "contundente y concluyente" para gobernar en solitario. A su entender, la noche electoral la "discusión" ese día no está "tanto en quién puede ser el presidente sino con qué fórmula va a gobernar".

Ante los pactos con Vox, ha dejado claro que el PP diferencia "los pactos con principios de los pactos sin principios". "No pactamos con quien se hayan levantado contra la Constitución o contra los estatutos de economía. Hemos apoyado con nuestros votos para que el independentismo no gobierne. No pactamos con quien recoge la herencia política del terrorismo. No pactamos en contra de principios innegociables como la violencia machista o el cuidado del medio ambiente", ha explicado.

INSTITUCIONALIZAR LAS RELACIONES CON EL JEFE DE LA OPOSICIÓN

En el capítulo de promesas electorales, ha reiterado que no usará el Falcon para actos de partido ni para actos familiares. "Daré cuenta de los cambios en política exterior al Congreso de los Diputados y sí informaré de los viajes que haga en Falcon", ha aseverado.

Y sobre la presidencia de España de la UE que arrancó el sábado, se ha quejado de que el Gobierno no informe al PP de los asuntos de Estado porque se cree que "el Estado es suyo" y lo "manosea todo". En este punto, ha avanzado que, si el PP gobierna, institucionalizará la relación del líder de la oposición con el Gobierno porque "no puede ser arbitraria" y debe contar con información periódica en temas de Estado.