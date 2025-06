Feijóo dice que Sánchez no debería volver de La Haya como presidente tras el "desmentido" de Rutte con el gasto militar

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que Pedro Sánchez no debería volver como presidente del Gobierno de la cumbre de la Haya ante el "ridículo" que supone el "desmentido" del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el gasto en Defensa. Es más, ha subrayado que "no debería de estar en un foro internacional cuando lleva semanas haciendo un daño incalculable a la imagen exterior de España".

"La política internacional es algo muy serio, no es una cortina de humo para tapar la corrupción, ni una patada para adelante para que otros cumplan los compromisos que adquiere un gobernante en su agonía", ha declarado Feijóo en la presentación del alcalde de Murcia, José Ballesta, organizado por el Foro ABC, al que han asistido también la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Las críticas de Feijóo se han producido un día después de que el secretario general de la OTAN negase que se haya concedido una claúsula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya. Según Rutte, el cálculo de la organización es que España tendrá que gastar el 3,5% de su PIB en Defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la OTAN, a los que España ha vinculado su inversión militar tras pactar más flexibilidad.

Según Feijóo, el "desmentido" del secretario general de la OTAN "es uno de los mayores ridículos internacionales de la política exterior y de la política de defensa que jamás ha cometido España". A su entender, el jefe del Ejecutivo "lleva demasiado tiempo intentando engañar a todo el mundo" y "los juegos de trilero no cuelan".

SIN PRESUPUESTOS, "CERCADO POR LA CORRUPCIÓN" Y SI AVAL DEL CONGRESO

Feijóo ha señalado que Sánchez ha "incumplido su deber constitucional de presentar el presupuesto", "está cercado por la corrupción" y no cuenta con "autorización" de las Cortes Generales para gastar más en Defensa.

"No tiene, pues, ninguna autoridad para decidir en qué se gasta el dinero de los españoles. No se puede gobernar España en el año 2026 con unos presupuestos del año 2021. Pero mucho menos puede comprometer una multiplicación del gasto en defensa hasta el año 2035 un Gobierno que no se sabe si llegará al mes que viene", ha proclamado, para añadir que España "necesita pasar página" y "despertar de la pesadilla" que están viviendo.

El presidente del PP ha destacado que la prensa extranjera "ya solo habla de España para destacar la corrupción de la política del Gobierno". "Los casos de corrupción que rodean al presidente, a su entorno político, a su entorno personal, la poca fiabilidad que ofrece como socio internacional, con los efectos económicos y reputacionales que trae consigo, no es admisible", ha enfatizado.

