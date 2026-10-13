Feijóo dice que Vox no es el "enemigo" del PP y pide no confundir "prioridades" porque el "adversario" es Sánchez

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes "respeto" para Vox porque es la tercera fuerza política de España y tiene "legitimidad democrática total". Dicho esto, ha subrayado que la formación de Santiago Abascal no es el "enemigo" del PP ante las generales del 29 de noviembre sino que el "adversario" es Pedro Sánchez y sus socios.

"Vox no es nuestro enemigo. No es nuestro adversario. Nuestro adversario son las políticas de Sánchez y sus socios", ha manifestado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, para advertir de que "cuando uno se confunde de prioridades, al final uno se pierde".

En este punto, y a 48 días para las elecciones generales en España, ha afirmado que él no se "va a confundir de prioridades" porque "el cambio político" en España "está por encima del Partido Popular y del candidato del PP".

Feijóo ha afirmado que si el objetivo del PP y de Vox es producir un cambio en España tienen que "ser consecuentes con ello". "Con Vox, ni cordón sanitario, ni cordón umbilical", ha enfatizado, para añadir que son partidos distintos pero están gobernando juntos en varias CCAA.

Eso sí, Feijóo ha dicho que aspira a contar con una mayoría suficiente para gobernar en solitario. "Pretendo tener los votos suficientes en el entorno del PP para hacer lo que tengo que hacer, hacerlo bien y hacerlo más rápido. Y cuanto más solidez y cuanto más respaldo parlamentario tenga el PP, esto será más fácil", ha asegurado.

VE AL PP "ENCHUFADO" ANTE EL 29N, A DIFERENCIA DE 2023

Asimismo, Feijóo ha asegurado que ve a su partido "enchufado" y movilizado ante las generales del 29 de noviembre, aunque ha dejado claro que nada está ganado hasta que se cierren las urnas: "Tenemos la oportunidad de cambiar o de despeñarnos por el abismo de Sánchez", ha afirmado.

En este sentido, se ha mostrado convencido que el PP partido va a cumplir las expectativas de la movilización, algo que, según ha dicho, no ocurrió en julio 2023, cuando las generales se celebraron apenas dos meses después de las elecciones municipales y autonómicas.

El jefe de la oposición ha criticado que Sánchez se dedique a "agita" la calle con la vivienda cuando, a su juicio, la situación actual se debe a su política en esta materia. "La calle tiene que manifestarse de manera clara, contundente y masiva el 29N", ha aseverado.

PROMETE REGENERACIÓN EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Asimismo, Feijóo ha reiterado que si llega al Palacio de la Moncloa no va a "amnistiar al sanchismo" y ha subrayado que todo "se ha de saber" y "todo se sabrá" porque se tiene que reconstruir las instituciones después de estos últimos ochos años, donde se han vivido "los peores momentos de la democracia". "Llevo cuatro años preparándome para este momento y sé lo que tengo que hacer", ha afirmado.

El líder del PP se ha comprometido a llevar a cabo una auditoría de las cuentas públicas y a regenerar las instituciones de España si gobierna, entre ellas el Tribunal Constitucional. "No puede ser que un ministro de mi gobierno sea magistrado del Constitucional o que un fiscal general de un gobierno del PP sea el presidente del Tribunal Constitucional", ha enfatizado, para añadir que eso "se acabó" si el PP llega a Moncloa.

Así, ha defendido que no pueda entrar nadie en el Tribunal Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial si no lleva "como mínimo cinco años fuera de cualquier cargo público". "No sólo del gobierno de España, sino también del gobierno de las comunidades autónomas porque también son Estado".

Feijóo ha asegurado que el Tribunal Constitucional "tiene que dedicarse a lo suyo" y "el Tribunal Supremo, a lo suyo". "Y nunca había pasado lo que está pasando con este Tribunal Constitucional", ha abundado.

Finalmente, Feijóo ha asegurado que el plan de regeneración democrática que el PP ha elaborado está "visto por letrados de Cortes" y "por los mejores juristas" de España. "Yo vengo a sanear la política en mi país", ha resaltado.