Feijóo endurecerá penas para actos vandálicos y añadirá agravante de "cara tapada" tras disturbios en Barcelona y Bilbao

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Estación Marítima, a 24 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido recuperar desde el Gobierno "el agravante de penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada" tras los incidentes violentos ocurridos en los últimos días en A Coruña, Barcelona y Bilbao.

Feijóo ha explicado que la supresión de este agravante fue eliminado del Código Penal por el PSOE y Podemos en el año 2022 y ha anunciado además que incrementará las penas cuando los disturbios se convoquen a través de las redes sociales. "Por lo tanto, vamos a actuar. Tengo que ser el garante del orden público en las calles de mi país", ha defendido en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.

El líder del PP también ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esté desaparecido "desde hace tiempo" después de los altercados de A Coruña, Barcelona, Bilbao. "No sé sabe dónde está", ha ironizado Feijóo, que también ha señalado que está más "preocupado" de haber ido en las listas del PSOE que del Ministerio.

El presidente del PP también ha afeado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya tardado "dos días" en reaccionar a los actos violentos de la capital catalana, que finalizaron con 130 los detenidos, de los cuales 76 son menores.

CONDENA AL INTENTO DE INTIMIDACIÓN DE LA IZQUIERDA VIOLENTA

Previamente, Feijóo ha mostrado su "más absoluta condena" al "nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta" en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad.

Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.

En un mensaje en 'X', Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles".

"LA CLOACA" DEL MÓVIL DE SÁNCHEZ CON MARRUECOS

Por otra parte, Feijóo ha vuelto a criticar la reacción del Gobierno a la crisis de Ceuta de finales de julio, al tiempo que ha afirmado que él no tiene "ningún compromiso" con Marruecos mientras que ha asegurado que desconoce "qué contenía" la "cloaca del móvil" de Sánchez. "Yo hubiese actuado con Marruecos con la firmeza que exige ser presidente del gobierno", ha dicho.

Preguntado por si cree que Sánchez "puede estar chantajeado por Marruecos", el líder del PP ha señalado que habrá "un conjunto de cuestiones" que desvelará si llega al Gobierno, especialmente sobre la información del CNI y la Policía que tenía en los días previos a la avalancha. "Le diré a España qué es lo que ha pasado y estoy convencido que nos están mintiendo", ha remachado.

"NO SE PUEDE MANIFESTAR" DONDE QUIERA

Sobre la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, Feijóo considera que "no cumple los parámetros que exigen la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima que se exigen en las calles de Madrid", por lo que "debería ser levantada" al estar en un lugar "absolutamente inadecuado".

El presidente ha defendido la libertad de expresión y manifestación, si bien ha añadido que eso no significa "que uno pueda manifestarse donde quiera". "¿Usted quiere manifestarse? Pues hay que ver cuál es el lugar adecuado para no perjudicar los derechos del resto de los ciudadanos", ha zanjado Feijóo, que también ha cuestionado los motivos por los que ha dimitido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.