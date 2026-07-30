Feijóo exige al Gobierno "recuperar el control" de las fronteras tras la "avalancha" en Ceuta y movilizar al Ejército

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha puesto el foco en la corrupción y la crítica a la ge - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la "situación crítica" que está viviendo Ceuta por la "avalancha" de miles de migrantes en la frontera con Marruecos, lamentando que el Gobierno no reconozca el "grave problema de seguridad nacional" que ha surgido. A su vez, ha pedido al Ejecutivo que movilice al Ejército porque "la situación es insostenible" y "hay que actuar ya" para "recuperar el control" de las fronteras.

"Es una avalancha sin precedentes y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado están debosbordadas", ha señalado el jefe de la oposición en un vídeo publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, donde ha exigido al Ejecutivo que reconozca la emergencia nacional, tal y como pide Ceuta. "El Gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia", ha apostillado.

En este contexto, Feijóo ha reclamado que el Gobierno de España active "inmediatamente" el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional para "declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al Ejército" en la zona, además de "realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea".

"Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema", ha subrayado el presidente del PP, que también ha alertado que "está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea". "Y por ello tenemos que recuperar el control ya", ha indicado.

Asimismo, en un mensaje en 'X', ha trasladado su apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "y a la ciudad autónoma" que ha pedido la emergencia nacional y "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".