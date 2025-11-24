Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no haya tenido cargos políticos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la sede del PP, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Día Internacional de la Elimi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos años.

"Debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", ha declarado Feijóo durante su intervención en un acto con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por el PP en su sede nacional en Madrid.

Una vez formalizada la salida de Álvaro García Ortiz, tras la condena del Tribunal Supremo, Feijóo ha asegurado que el nuevo fiscal general del Estado debería ser un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión, contar "con el aval" del CGPJ en su informe preceptivo sobre la idoneidad del candidato y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos años.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))