Feijóo felicita al nuevo presidente de Bolivia y espera que sus ciudadanos "tengan el cambio que merecen"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes al nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tras imponerse en la segunda vuelta celebrada este domingo frente al expresidente Tuto Quiroga, al que ha deseado "todo el acierto" para que los bolivianos "tengan el cambio que merecen".

"Mis sinceras felicitaciones al Presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz por su clara victoria", ha asegurado el presidente del Partido Popular en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha afirmado que el nuevo presidente electo boliviano tiene "muchos retos por delante" que afrontar. "Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen", ha apostillado.

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones con el 54,6 por ciento de los votos frente al expresidente del país Jorge Tuto Quiroga, que ha aglutinado el 45,4 por ciento de los mismos.

De este modo, Paz ha logrado el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, superando a los casi 2,8 que han depositado el suyo en Tuto Quiroga con casi el 98 por ciento del escrutinio ya realizado, según los datos del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, que podrían presentar variaciones con respecto al cómputo oficial definitivo.