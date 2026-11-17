El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista en el estudio de Jordi Wild. - PARTIDO POPULAR

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido lanzarse a por el voto joven y de los 'youtubers' participando en varios pódcast ante de las elecciones generales del 29 de noviembre. Por lo pronto, ha concedido entrevistas a 'The Wild Project' y 'El Sentido de la Birra' y también ha enviado un vídeo a 'Línea de Cal'.

En 'Génova' son conscientes de que la gente joven no se informa a través de los medios tradicionales y quiere llegar a ellos a través de las redes sociales y los pódcast. Con ese objetivo, ha iniciado una combativa campaña en redes sociales --donde incluso el PP ha recuperado su lapsus 'Anotop At' buscando su propio beneficio -- y ha visitado pódcast que son escuchados por el público juvenil.

Feijóo quiere atraer a esos votantes --votan por primera vez 1,6 millones de jóvenes el 29N-- pero él no oculta su edad. "Soy un boomer", confesó el pasado viernes ante jóvenes de Nuevas Generaciones en Madrid, en un acto junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ahí el PP ya presentó un vídeo con estética anime en el que el líder del PP aparece caracterizado como un superhéroe y Pedro Sánchez como un villano con el que tiene que luchar.

DISPUTAR A VOX EL VOTO JOVEN

Los 'populares' quieren disputar el voto a joven a Vox, que ha tenido éxito en los últimos años entre la juventud con iniciativas como 'Cañas por España'. Sin embargo, fuentes del PP admiten en privado que ese partido se equivocó con el plante de Santiago Abascal al 'youtuber' Jordi Wild, unas entrevistas a la que sí asistieron los demás candidatos: Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau.

Feijóo justificó su presencia en 'The Wild Project' asegurando que en campaña quiere explicar su propuesta electoral. "Y oye, tú tienes un impacto enorme en la opinión pública, en un segmento de población bastante amplio. Vinieron, me lo contaron, me dieron tu perfil y yo dije, sí, sí, sin ningún problema. Pues aquí estamos", relató el líder del PP al comienzo de su entrevista con Wild, que se difundió el pasado viernes.

El presidente del PP ha participado también en el pódcast 'El Sentido de la birra' que presenta Ricardo Moya y que se emitirá este miércoles, según ha señalado la formación. Por lo pronto, el jefe del Ejecutivo no ha confirmado su asistencia y Moya ha afirmado en 'X': "Pedro Sánchez me está haciendo ghosting".

Feijóo también ha enviado un vídeo al pódcast 'Línea de Cal', un formato de comedia con aroma a fútbol presentado por Darío Eme Hache, Alex Chiner y David Sánchez, y dirigido en la sombra por Kilgoreun formato de fútbol, según se define en su página web. "El mensaje oficial (y real) de Alberto Núñez Feijóo para Línea de Cal", han escrito en redes los presentadores de este espacio.

FEIJÓO ADMITE OFERTAS PARA A SITIOS "MÁS SERIOS" PERO "NO MEJORES"

En ese vídeo que ha difundido 'Línea de Cal' --y que a las dos de la tarde de este martes contabilizaba millón y medio de reproducciones--, Feijóo asegura que "la agenda de campaña es muy complicada". "Y no te oculto oculto que tengo ofertas para ir a sitios más serios. No mejores pero si más serios", afirma.

A renglón seguido, confiesa que hay partes de este espacio que no ha entendido. "Me han pasado algunos clips del programa. Con unos me he reído mucho, pero otros he tenido que pedir que me los explicaran", revela.

En cualquier caso, señala que va a responder a las tres preguntas que le han pasado: "Entre Lamine y Mbappé, me quedo con Carvajal; Dos, nadie puede pedirle más a quien ya lo ha dado todo; y tres, yo soy un hombre que se viste por los pies".

Aunque en el vídeo de Feijóo no aparecen las preguntas que le formulan, a otros entrevistados que han participado en 'Línea de Cal' se les hicieron tres cuestiones: si prefieren a Lamine o Mbappé, si se masturban después de hacer el amor y si prefieren tetas o pies.

Finalmente, Feijóo pide que le guarden la sección para después del 29 de noviembre y se despide asegurando que David Sánchez, uno de los presentadores, es de su "quinta". "Un saludo para los seguidores de Línea de Cal'", concluye la cinta. "Gracias Feijóo, te esperamos después del 29-N", han escrito los presentadores en redes.